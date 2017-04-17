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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sis manzarası görenleri büyüledi

Asya ve Avrupa kıtalarını bir araya getiren üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, ilk kez görüntülenen sis altındaki manzarası görenleri büyüledi.

  • IHA
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Geçen hafta İstanbul’da meydana gelen sis ulaşımda aksaklıklara neden olurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün havadan drone ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sisin arasında köprünün yükselen kuleleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlk kez sis manzarası ile havadan çekilen boğazın üçüncü gerdanlığının sisler arasındaki görünümü kendisine hayran bıraktı. Güneşin batışı sırasında havadan çekilen görüntülerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kuleleri bulutların arasından yükseldiği görüldü.

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