Yaz kış yeşil kalan leylandi ağacına büyük talep

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde leylandi yetiştiren Mahmut Çevik, “Leylandi yaz kış yeşilliğini koruyabilen çit bitkisidir. Susuzluğa dayanabilen leylandi, çevre düzenlemelerinde tercih ediliyor. Boyu 1 yıl içinde 2,5 metreye ulaşabilir. Yenişehir’de yetişen bu bitki Türkiye’nin değişik yerlerine satılıyor. Buradan giden leylandiler birçok bölgeye uyum sağladı. Bakımı iyi yapıldığı zaman oldukça iyi verim alınacak kıymetli bir bitkidir” diye konuştu.

Leylandinin fiyatı boyuna göre değişiyor. 80 santimin üstündeki leylandiler 2-3 lira, 1 metrenin üstündekiler 7-8 lira, 2,5 metrenin üstündekiler de 20 ila 25 liraya satılıyor.