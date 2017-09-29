YDS sonuçları 2017 ÖSYM YDS Sonbahar Dönemi sınav sonucu sorgulama ekranı ais.osym.gov.tr

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonbahar Dönemi YDS 17 Eylül tarafinde geçekleştirildi. 2017 YDS'ye giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'nin daha önce yayımlamış olduğu 2017 yılı sınav takvimine göre 2017 YDS sonbahar dönemi sınav sonuçları 5 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. 2017 YDS sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklanınca sınava giren adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir.





17 Eylül’de düzenlenen YDS’nin sonuçları ÖSYM aday işlemleri sisteminden öğrenilebilecek. Adaylar, aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecekler. ÖSYM aday işlemleri sistemi dışında mobil uygulama ile de sonuçlar görülebilecek. Adayların sınav sonuç belgeleri, adreslerine posta yolu ile gönderilmeyecek. İnternet sitesi üzerinden yapılan sonuç ilanı tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin takvim yayınladı. Adayların 17 Eylül 2017 tarihinde katılım sağladığı YDS’nin sonuçları ÖSYM aday işlemleri sisteminden 5 Ekim 2017 tarihinde öğrenilebilecek. 2017 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı için başvurular 26 Temmuz-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapıldı. 17 Eylül 2017 tarihinde saat 10:00'da yapılan ve adaylara 180 dakika verilen 2017 YDS Sonbahar Dönemi Sınavı sonrası sınava ait sonuçların açıklanması dört gözle bekleniyor. YDS, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların ve yüksek lisans programlarına giriş yapmak isteyen lisans mezunlarının yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacıyla ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılan Yabancı Dil Sınavının kısaltmasıdır. 2017 YDS Sonbahar Dönemi Sınavı'nda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanıldı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapıldı.









SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.