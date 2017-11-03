Yediği dondurmadan çıkan yarım milyonluk lüks otomobili aldı

Türkiye’de bir dondurma firması tarafından iki kişiye verilecek olan lüks otomobillerden birinin sahibi, yapılan çekiliş sonucuna göreÜnye’de yaşayan Engin Yiğenoğluoldu. Açık Öğretim Fakültesi’nden 4 yıllık İktisat Bölümü mezunu olan ve iş bulamadığı için ağabeyine ait bisiklet satışı ve tamiri yapılan işyerinde çalışan Yiğenoğlu, yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobilini İstanbul’dan teslim alarak ilçeye geldi. Yiğenoğlu’nun getirdiği otomobil Ünye’de ilgiyle karşılandı.

TalihliYiğenoğlu,"Otomobili ağabeyimle dün teslim aldık ve Ünyeye getirdik. Çok mutluyum. Umarım herkes benim yaşadığım şansı yaşar. Aracı biraz kullandıktan sonra müşterisi çıkarsa satmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Yiğenoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Otomobilin değeri yüksek olduğu için yüksek miktarda da bir vergisi var. Bunu karşılayacak durumum yok. Yakınlarım kanalıyla bankadan kredi alıp bu parayı ödemeyi planlıyoruz" demişti.