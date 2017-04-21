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Yediği kurbağa zehirli çıkınca öldü

Güney Kore’de 57 yaşındaki bir adam yediği zehirli kurbağalar nedeniyle hayatını kaybetti.

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Güney Kore'de kara kurbağalarını su kurbağası zannedip yiyen 57 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Daedeok Polis Merkezi'nden yetkililer, adamın, kendi tuttuğu ve restoranda muhafaza ettiği beş kurbağadan yapılan yemeği arkadaşlarıyla yediğini açıkladı. Polis, adamın yemeğini bitirmesinin ardından kusmaya başladığını ertesi gün de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini dile getirdi.

ARKADAŞLARININ HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Adamın, zehirli kurbağaları, yenilebilir su kurbağası sanmış olabileceğine dikkat çeken polis, iki kurbağa türünün birbirine benzediğini ve zehirli kara kurbağalarının, su kurbağalarının arasına karışmış olabileceğini söyledi. Ölen adamla yemek yiyen arkadaşlarının da benzer semptomlar gösterdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yapılan analizde, yemekte, bazı kurbağa türlerinde de bulunan bufotenin zehrine rastlandı.

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