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Yeğenini götürdüğü hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

MERSİN'in Anamur ilçesinde gazeteci Ersoy Ecir (44), rahatsızlanan yeğenini götürdüğü hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay Anamur ilçesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde kız kardeşi Şerife Yaman'ın 10 yaşındaki oğlu Hakan Yaman'ı Anamur Devlet Hastanesi'ne götüren Ersoy Ecir, aynı anda göğsünde yanma olduğunu söyledi. Bunun üzerine acil serviste görevli doktorlar tarafından kontrol alındı. Rahatsızlığı bir anda artan Ecir'e yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ersoy Ecir'in hastaneden alınan cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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