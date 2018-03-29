Yemek siparişi getiren kurye eve girip genci dövdü
Eskişehir'de internetten yemek siparişi veren bir genç kuryenin saldırısına uğradı. Eve giren kurye genci dövdü, arkadaşları da olayı kaydetti.
Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, ‘tek gözlü kurye getirmesin’ notunu düştüğü iddia ediliyor.
Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı ve o anların kaydediliyor.
(Hürriyet)
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