Yemen Ekşioğlu kimdir son dakika Yemen Ekşioğlu kaç yaşında neden öldü? Sevenlerini yasa boğan Yemen Ekşioğlu ölüm haberi az önce geldi. Peki Yemen Ekşioğlu kimdir aslen nerelidir? Alınan son bilgiye göre Bir süre önce sorunları nedeniyle tedavi altına altınan Yemen Ekşioğlu'nun bu dönem öldüğüne dair yalan haberler sosyal medyada dolaşmıştı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Baş Hakemi Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu, Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Yemen Ekşioğlu, 18 Şubat 2018 Pazar günü kalp krizi nedeniyle Acıbadem Altunizde Hastanesi Acil servisine getirilmiştir. Yapılan tibbi değerlendirmeler sonucu ypğun bakım servisine alınan hastamızın tedavi süreci devam etmekte ve sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Yemen Ekşioğlu 63 yaşında ve Beşiktaş Divan Kurulu üyesiydi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze detayları daha sonra iletilecektir.

Yemen Ekşioğlu'nun ölüm sebebi

Bir süre önce sorunları nedeniyle tedavi altına altınan Yemen Ekşioğlu'nun bu dönem öldüğüne dair yalan haberler sosyal medyada dolaşmıştı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Baş Hakemi Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu, Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Yemen Ekşioğlu, 18 Şubat 2018 Pazar günü kalp krizi nedeniyle Acıbadem Altunizde Hastanesi Acil servisine getirilmiştir. Yapılan tibbi değerlendirmeler sonucu ypğun bakım servisine alınan hastamızın tedavi süreci devam etmekte ve sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.

Yemen Ekşioğlu kimdir?

Yemen Ekşioğlu 63 yaşında ve Beşiktaş Divan Kurulu üyesidir. Spor yazarlığına başladıktan sonra aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Yemen Ekşioğlu bir süre önce kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.