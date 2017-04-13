Yengesini öldüren zanlı 'Baba beni yakmayın' diyerek ağladı

Adana'da meydana gelen olayda iddiaya göre Senem Barık (29) kocası Arap Barık cezaevine girince 3 çocuğunu bırakarak 1 yıl önce evi terk etti. Bir süre sonra ise yine 1 yıl önce evini terk eden Zeliha Sevgilibaş (21) ile Cumhuriyet Mahallesi 731 Sokakta bir ev kiralayarak fuhuş yapmaya başladı. Bu durumu öğrenen Senem Barık'ın kayınbabası Hikmet Barık, oğulları Davut, Ayhan, Savaş ile torunları Doğan ve O.Barık kadınların kaldığı eve gitti. Kadınları otomobil ile götürmek istediler ancak kadınlar karşı çıkınca önce darp edip daha sonrada boğazlarına bıçak dayayarak saçlarından sürükleyerek otomobile bindirip Başak Mahallesi'ne getirdiler. Burada bir süre daha kadınları darp eden zanlılar daha sonra kadınların kafasına pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerine vatandaşların haber vermesi üzerine polis geldi.

Doğan Barık olay yerinde "ben öldürdüm" dedi

Polis olay yerine geldiğinde Doğan Barık elinde pompalı tüfekle polisin yanına gelerek "Ben yaptım namusumu temizledim" diyerek tüfekle birlikte teslim oldu. Ancak polis olayla ilgili 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlılar emniyetteki sorgusunda suçu bir birinin üzerine attı. Bu arada, Doğan Barık'da olay yerinde kadınları kendisinin vurduğunu söylerken polise sorgusunda kadınları dedesi Hikmet Barık'ın vurduğunu anlattı. Hikmet Barık ise suçlamaları kabul etmeyerek olayı oğlu Davut Barık ile onun oğlu Doğan Barık'ın yaptığını söylediği öğrenildi.

"Ben cinayeti engellemeye gittim"

Zanlılar iki gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Önce kadınları öldürdüğü ileri sürülen Doğan Barık adli tıpa alındı. Ardından ise babası Davut Barık alındı. Babasını adli tıp birimi içinde gören Doğan Barık ağlayarak, "Baba beni yakma" diye bağırdı. Doğan Barık kontrolden sonra polisler adliyeye götürülürken de gözyaşı döktü. Daha sonra ise Ayhan Barık adli tıp birimine alındı. Ayhan Barık, eşinin hamile olduğunu o gece doğum yaptığını hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. Dede Hikmet Barık ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

Savaş Barık da olay yerine cinayeti engellemek için gittiğini suçsuz olduğunu söyledi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zeliha, Hikmet Barık'ın torunu çıktı

Cinayet ilk işlendiğinde Senem Barık'ın Hikmet Barık'ın gelini olduğu ortaya çıkmıştı. Senem Barık'ın yanında öldürülen Zeliha Sevgilibaş'ın ise Hikmet Barık'ın kızının çocuğu olduğu yani torunu olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı tespitte iki kadının öldürülmesi için kararı aile meclisinde Hikmet Barık'ın verdiği hem gelinin hem de torunun ölüm fermanını verdiği ileri sürüldü.