Asgari ücret 2018'de ne kadar olacaK Bakanlık son dakika asgari ücret AGİ ocak zammı belli oldu mu

2018 yılı asgari ücrete yapılacak zam ile miktarın ne kadar olacağını merak edenler google aramalarında "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari geçim indirimi (AGİ)'nin Ocak'ta kaç lira olacak? Asgari ücret ve Agi brüt ve net zamlı maaşları kaç TL olacak?" soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Aralık ayı itibariyle asgari ücretin belirlenmesi konusunda başlayan görüşmelerde son açıklama dün yapıldı. Hatırlanacağı gibi Türk İş Genel başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net 1.893 lira olmasını talep ettiklerini belirtmişti. Dün ise işverenler tarafından asgari ücret teklifi yapıldı. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücretle ilgili son açıklama yapılması bekleniyor. İşte asgari ücretle ilgili yapılan son dakika açıklamalar ve ayrıntıları...



ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME



Asgari ücret ile ilgili zam görüşmelerinde yeni gelişme yaşandı. Asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı dün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirildi. Toplantı sonrası TİSK'ten önemli bir açıklama geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.



Asgari Ücret Komisyonu bugün 3. toplandı. İHA’nın haberine göre; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) “Türk-İş’in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil” açıklaması geldi.



Toplantıda, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Toplantı sonrası tarafların yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. TİSK Genel Sekreteri Koç, “Bizim teklifimizi uygun görüyorlar” şeklinde bir ifadede bulundu.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.



TÜRK-İŞ’İN TALEBİ



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarına devam ederken Türk-İş asgari ücret için taleplerinin 1,893 TL olduğunu açıkladı.



BAKAN ‘FEDAKARLIK BEKLİYORUZ' DEMİŞTİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında yaptığı açıklamada, “İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz. Son 15 yılda asgari ücreti 7,5 kattan fazla artırdık. İşçimizi piyasa koşulları karşısında korumuş olduk. Bu salı itibariyla onaylanan Torba Yasa ile birlikte asgari ücretlilerin vergi dilimi kayıplarını telafi etmiş olduk.” ifadelerini kullanmıştı.



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1,404 lira olarak uygulanıyor.



Komisyon toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edecek ve 2018 yılında uygulanacak asgari ücretin 31 Aralık 2017 öncesi netlik kazanması öngörülüyor.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



2018 asgari ücretini ve AGİ'yi hesapladık. Aralık ayı ile birlikte asgari ücret pazarlıkları da başladı. 2018'de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için iki ayrı toplantı yapıldı. İlk toplantıda bir rakam zikredilmezken ikinci toplantıda Türk-İş'in teklifi masaya geldi. Türk-İş, TÜİK hesaplamalarından yola çıkarak net rakamın 1.893 lira olmasını önerdi. Şimdi diğer sendikaların teklifleri bekleniyor. Bu süreçte işveren temsilcilerinin teklifi ile birlikte bir orta yol bulunacak. Hükümet ile işveren temsilcileri arasında pazarlıklar devam ederken Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi. Başbakan, "Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de görüşmeler ülkenin şartları da dikkate alınarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" dedi. Bu açıklamalardan sonra biz de eldeki verilerden yola çıkarak bazı hesaplamalar yaptık.







ASGARİ ÜCRETTE RAKAM ARTIYOR!



6 milyon asgari ücretlinin gözü, yeni yılda uygulanacak maaş için bugün yapılacak toplantıda. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı üçüncü toplantıda; işveren temsilcisi TİSK'in teklifini sunması bekleniyor. İşçileri temsil eden Türk-İş, halen net bin 404 lira 6 kuruş olan net asgari ücretin bin 893 lira 90 kuruşa yükseltilmesini talep etmiş, DİSK'in de talebi 2 bin 300 lira olmuştu. Başbakan Binali Yıldırım da 'asgari ücrete en az enflasyon kadar zam yapılacağını' belirtti. Başbakan'ın işareti doğrultusunda asgari ücretin en az yüzde 13 dolayında bir artış ile bin 600 lira seviyesine yükseltilebileceği beklentisi ortaya çıktı. Bu açıklama ve taleplere karşı, işverenlerin teklifi merakla bekleniyor.



Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışan-çalışmayan herkesin geliri artacak. Yeni gelirlerin bazıları belli oldu, bazıları için de ipuçları geldi. İşte Ocak'ta bizi bekleyen zamlar:



Memur ve memur emeklisi maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 0.97'lik enflasyon farkı gösterdi. 2017'nin ikinci yarısına ilişkin yüzde 5.52'lik enflasyon tahmini de farkın yüzde 1.52 olabileceğini ortaya koydu. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerinde en düşük maaş bin 871 liradan 104 lira artışla bin 975 liraya çıkacak. Ayrıca bazı kamu görevlilerine toplu sözleşme kapsamında ek zam var.

Memurların aile yardımı da artacak. Halen eş yardımı 219,17 lira, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor. Ocak'ta memur maaş katsayılarına göre bu tutarlar yeniden hesaplanacak.







AİLE YARDIMI ARTACAK



Devlet, 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Bu tutar memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Ödeme, memurların Ocak zammı yüzde 4 olursa 784 liraya, yüzde 5.52 olursa 795 liraya yükselecek.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan maaş desteği de artacak. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek de memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası, memurların Ocak zammı yüzde 4 olursa bin 68 liraya, yüzde 5.52 olursa bin 83 liraya çıkacak.



EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ



SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükselecek. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin Ocak zammı yüzde 4.97 çıktı. Buna bir de Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Bu veriye göre zam oranı artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 5.52 olacak.



ASGARİ ÜCRETTE 4 FORMÜL



Halen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni ücret, bu ay belirlenecek. Zam oranı için 4 formül var. Geçen yılki gibi yüzde 8.04 artarsa, net asgari ücret bin 517 lira olacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa yeni ücret yüzde 12.98 artışla bin 586 liraya çıkacak. Türk-İş'in yaptığı bin 893 liralık teklif yüzde 34.8'lik artış getirirken, bütün bu tekliflerin ortası bulunursa yeni asgari ücret yüzde 18.5 artıyla bin 664 lira olacak.



Tüm çalışanların maaşında işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra bir artış daha olacak. Maaşlara her ay eklenen asgari geçim indirimi yükselecek. Asgari geçim indirimi, asgari ücret üzerinden belirleniyor.



İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek verilecek. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde mevcut çalışan sayısına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergileri 1 ay patronları, 1 ay devlet tarafından ödenecek. Böylece, Ocak ayında işe alınan işçi için devlet gelecek yıl bugünkü asgari ücret üzerinden yıllık 12 bin 528 lira destek sağlanacak.







ÜCRETE GÖRE TEŞVİK



İstihdam paketinde sektörel açıdan en büyük payı imalat ve bilişim alacak. 2018'de ilk defa bu 2 sektörde prime esas kazanç üzerinden teşvik sağlanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında; bu sektörlerde alınacak her bir işçi için aylık en az 773 lira verilecek, brüt ücreti 4 bin 740 liraya kadar olan işçiler için verilecek aylık teşvik tutarı bin 540 liraya kadar çıkabilecek. Yeni asgari ücretle bu destekler daha da artacak. Diğer sektörlerde ise her bir işçi için aylık teşvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Teşvik, asgari ücretin yüzde 34.5'i kadar prim ile asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin toplamı kadar olacak. Bu da mevcut asgari ücrete göre 773 lira.



12-18 AY SÜRECEK

İstihdam teşvikleri, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak. Teşvikten yararlanma süresi her bir işçi için en fazla 12 ay olacak. Ancak 18-25 yaş arasındaki gençler, kadınlar ve engelliler için bu süre 6 ay daha uzun olacak.



TÜRK-İŞ YÜZDE 34.8 İSTEDİ



İlk hesaplama geçen yılki artış baz alınarak yapıldı. Geçen yıl 1.300 lira olan net asgari ücret 1.404.6 liraya çıkartılmıştı. Dolayısıyla yüzde 8.04 oranında bir zam gerçekleşti. Benzer bir artış yapıldığında net asgari ücret 1.517 lira civarında oluyor. Bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise 144 lirayı buluyor.



Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa kasım ayı enflasyonuna göre oran yüzde 12.98 oluyor. Bu rakama artı eksi aralık enflasyonu da eklenecek. Kasım enflasyonuna göre net ücret 1.586 lira olurken AGİ ise 150 lirayı geçiyor.



Görüşmeler sırasında Türk-İş'in yaptığı 1.893 liralık net ücret teklifinde ise artış oranı yüzde 34.8'i buluyor. Burada ise AGİ bekar bir işçi için 180 liraya ulaşıyor.



Bütün bu tekliflerin ortalaması alınıp bir orta yol bulunduğu düşünüldüğünde ise artış yüzde 18.5 oluyor. Bununla net ücret 1.664 liraya AGİ 158 liraya çıkıyor.



Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

'Karşılıklı fedakarlık birlikte kazanmayı getirir'



Sarıeroğlu komisyonda yaptığı açıklamada asgari ücretin çalışma hayatının en temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, asgari ücretin çalışanlara ödenecek en düşük seviyeyi belirten sosyal bir politika aracı olduğunu vurguladı.



Hükümet olarak görevlerinin hem işçi hem işveren tarafından meseleye bakarak en doğru sonucun hayata geçirilmesine garantörlük olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Emekçilerimizin hak kaybına uğramamasını sağlarken, işverenlerimizin de piyasa koşulları karşısında rekabet edebilirliklerini teminat altına almak. Hükümet olarak biz bu görevi yerine getirirken işçi ve işverenlerimizde de fedakarlık bekliyoruz. Çünkü karşılıklı fedakarlık birlikte kazanmayı getirir. Fedakarlık özellikle altını çizdiğim gibi birbirini hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Bu konuda 15 yıldır AK Parti olarak asgari ücret konusunda, işçi ve işverenin hak ve hukukunu korunma konusunda büyük bir titizlik içerisinde davrandık. Söz konusu asgari ücret olunca asla popülist bir tavır ve tutum içerisinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız."







Bakan Sarıeroğlu, komisyonun ikinci toplantısının Türk-İş, üçüncü toplantısının TİSK, dördüncü ve son toplantısının ise yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

'Komisyon toplumun beklentilerine duyarlı olmalı'



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2018'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Komisyon, toplumun beklentilerine duyarlı olmalı ve asgari ücretin 'insan onuruna yakışır' düzeyde belirlenmesi için işçi temsilcilerinin taleplerini dikkate almalıdır." dedi.



Irgat, asgari ücretin "işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamasına yetecek ücret" olarak tanımlandığını vurguladı.

'İşçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuz'



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da şunları kaydetti:



"Rekabet gücümüz, yatırımların belirleyicisidir. Üretim ve ihracatın kapısı ancak yatırımla açılır. İstihdam da ancak bu şekilde artar. Her yıl iş gücüne yeni katılan gençlerimize ve işsizlerimize iş bulmanın başka bir yolu yoktur. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz. Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur."



Koç, asgari ücretin 1 Ocak 2016'da yüzde 30 arttığına ve son iki yıllık birikimli asgari ücret zammının yüzde 48 seviyesinde olduğuna vurgu yaparak, "Buna karşın aynı dönemde enflasyon artışı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Özetle, son iki yıllık dönemde asgari ücretteki artış, enflasyon oranının neredeyse 3 katına ulaştı." dedi.







ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 404 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.