Yeni KHK'da neler olacak ne zaman çıkar KHK nedir hangi konular KHK ile düzenlenecek

Yeni KHK'da neler olacak? KHK listesi yayınlandı mı? KHK nedir ve hangi konularda KHK çıkar? gibi sorular yine gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin kanun yerine önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması planlanıyor. Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. İşte taşeron işçilerin kadro için beklediği KHK hakkında merak edilen detaylar…



Hükümetin , bir süredir üzerinde çalıştığı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) son şekli verildi. Kısa bir süre içinde yayımlanması beklenen KHK'daki en önemli detaylardan biri de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yeni paket olacak. Terörle mücadelenin ekonomik ayağı niteliğindeki bu düzenlemeler KHK'dan sonra Bakanlar Kurulu kararı ile hızla hayata geçirilecek. Pakette bölgenin üretim üssü haline getirip 100 binin üzerinde insana iş kapısı açacak programa ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. KHK nedir sorusu bugün çokça soruluyor. Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasası'nın 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Hükümet OHAL kapsamında yeni bir Kanun Hükmünde Kararname daha çıkarıyor. Günlerdir beklenen KHK ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üretim üssü olacak. Desteklerle 100 bin yeni istihdam yaratılacak. Bölgede halen imalat sektöründe çalışan 130 bin kişi bulunuyor. Yeni teşvik sistemiyle en az 100 bin yeni istihdam sağlanacak. Hedefe ulaşıldığında bölgenin işsizlik sorunu da büyük oranda çözülmüş olacak. Programa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 il dahil olacak. Teşvik desteklerinden tüm iller aynı şekilde yararlanacak. KHK nedir sorusu bugün çokça soruluyor. Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir.



TAŞERONA KADRO KHK İLE VERİLECEK



Bilindiği üzere OHAL durumu devam ettiği için çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile çok önemli bilgiler verilmeye devam ediyor. Taşerona kadronun ne zaman verileceği hakkında merak ile açıklama yapılması beklenirken Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşmeler de taşerona kadronun KHK ile verileceği öğrenildi.



Peki taşerona kadro tarihi belli oldu mu? Şu an için taşerona kadronun ne zaman verileceği henüz bilinmiyor fakat taşerona kadronun çıkarılacak KHK ile verileceği öğrenildi. KHK kararları bilindiği üzere Resmi Gazete aracılığı ile kamuoyuna paylaşılmakta olup herkes tüm detaylarını rahat bir şekilde öğrenebilmektedir.



23 İLİ KAPSIYOR: Programa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 il dahil olacak. Teşvik desteklerinden tüm iller aynı şekilde yararlanacak.



6'NCI BÖLGE TEŞVİKİ: 23 ilin tamamı teşviklerde kaçıncı bölgede olduğuna bakılmaksızın 6'ncı bölge olarak kabul edilecek. İller, 6'ncı bölgeye sağlanan tüm teşvik imkânlarından yararlandırılacak.



ENERJİ DESTEĞİ: Bu teşviklere ilave olarak enerji desteği sağlanacak. İl il, sektör sektör bunlar belirlenecek.



MALİYET DESTEĞİ: Bölgede kendi fabrikasını yapana kredi maliyet desteği sağlanacak. Kullanılan kredinin maliyetinin bir kısmını ya da tamamını devlet üstlenecek. Daha önce fabrikayı devletin yapıp yatırımcıya vermesi gündeme gelmişti ancak bundan vazgeçildi.



İMALATA DESTEK: İmalat sektörü ve ithal ikamesi ürünlere destekler artırılacak.



100 BİN YENİ İSTİHDAM: Bölgede halen imalat sektöründe çalışan 130 bin kişi bulunuyor. Yeni teşvik sistemiyle en az 100 bin yeni istihdam sağlanacak. Hedefe ulaşıldığında bölgenin işsizlik sorunu da büyük oranda çözülmüş olacak.



TURİZM POTANSİYELİ: Terörün ortadan kalkması ile birlikte İran gibi ülkelerden bölgeye çok sayıda turist gelmeye başladı. Bu kapsamda turizm potansiyeli de değerlendirilecek.





KHK NEDİR?



KHK nedir sorusu bugün çokça soruluyor. Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasası'nın 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.



Anayasa'nın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir. Bu madde şöyledir:



« Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. »



Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki Bakanlar Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasî hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için TBMM'nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal denetime tâbidirler.