Yeni yarışmacı Survivor Anıl kimdir kaç yaşında?
Yeni yarışmacı Survivor Anıl kimdir? Survivor’da büyük sürpriz yapıldı. Survivor’a yeni yarışmacılar katılıyor. Survivor Anıl kimdir kaç yaşında nereli? Survivor’da ilk haftanın büyük bir rekabet yaşandı. Eleme potasına 4 aday çıkmasının ardından, 4 yeni yarışmacı adayı da SMS’lere çıktı. 4 adaydan 3 kişi yarışmaya katılacak.
Survivor’a yeni yarışmacılar katılıyor. Yeni yarışmacı Survivor Anıl kimdir? Survivor’da geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı’nın tanıttığı 4 yeni adaydan üçü adaya girecek. Bu adaylardan biri de Anıl Karakurt oldu. Survivor Anıl Karakurt kimdir? Ada konseyinde kendisini tanıtan Anıl, “Survivor'da kişiliğime, karakterime ve sabrıma çok güveniyorum. Beynim farklı çalışır. Kendimi öyle inandırıyorum.” diye konuştu.
SURVİVOR ANIL KARAKURT KİMDİR?
Survivor Anıl, ada konseyinde kendini şöyle tanıttı:
"İstanbul'da yaşıyorum, evliyim. Sivil havacılık sektöründe kargo yükleme uzmanlığı yapıyorum. Survivor'da kişiliğime, karakterime ve sabrıma çok güveniyorum. Beynim farklı çalışır. Kendimi öyle inandırıyorum. Normalde uçlarda yaşamayı, adrenalini ve riski çok severim. Anıl'ın dünyasını Survivor'da göstermeye geldim. Düşen uçuk benim şirketimin uçağıydı. Mürettebatta benim arkadaşlarımdı. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gelmeden önce yakın arkadaşım beni uğurlamaya gelecekti fakat onu kaybettim. Biraz enerjim düşük herkesten özür diliyorum."
SURVIVOR'DA NELER OLDU?
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