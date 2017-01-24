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Yeni yarışmacı Survivor Anıl kimdir, mesleği nedir?

Yeni yarışmacı Survivor Anıl kimdir? Survivor’da büyük sürpriz yapıldı. Survivor’a yeni yarışmacılar katılıyor. Survivor Anıl kimdir kaç yaşında nereli? Survivor Anıl seyircilerin verdiği oylara göre Survivor adasına katılım hakkı kazandı. Anıl, Gönüllüler Takımı'nı seçti.

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Survivor’a yeni yarışmacılar katılıyor. Yeni yarışmacı Survivor Anıl kimdir? Survivor’da geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı’nın tanıttığı 4 yeni adaydan üçü adaya girecek. Bu adaylardan biri de Anıl Karakurt oldu. Survivor Anıl Karakurt kimdir? Ada konseyinde kendisini tanıtan Anıl, “Survivor'da kişiliğime, karakterime ve sabrıma çok güveniyorum. Beynim farklı çalışır. Kendimi öyle inandırıyorum.” diye konuştu.

SURVİVOR ANIL KARAKURT KİMDİR?

Survivor Anıl, ada konseyinde kendini şöyle tanıttı:

"İstanbul'da yaşıyorum, evliyim. Sivil havacılık sektöründe kargo yükleme uzmanlığı yapıyorum. Survivor'da kişiliğime, karakterime ve sabrıma çok güveniyorum. Beynim farklı çalışır. Kendimi öyle inandırıyorum. Normalde uçlarda yaşamayı, adrenalini ve riski çok severim. Anıl'ın dünyasını Survivor'da göstermeye geldim. Düşen uçak benim şirketimin uçağıydı. Mürettebatta benim arkadaşlarımdı. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gelmeden önce yakın arkadaşım beni uğurlamaya gelecekti fakat onu kaybettim. Biraz enerjim düşük herkesten özür diliyorum."

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.
 

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