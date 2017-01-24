Yeni yarışmacı Survivor Oğulcan kimdir, mesleği nedir?

Survivor’a yeni yarışmacılar katıldı. Yeni yarışmacı Survivor Oğulcan kimdir? Survivor’da geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı’nın tanıttığı 4 yeni adaydan üçü adaya girdi. Bu adaylardan biri de Oğulcan oldu. Survivor Oğulcan kimdir?

SURVİVOR OĞULCAN KİMDİR?

Survivor Oğulcan, ada konseyinde kendini şöyle tanıttı:

"Buraya gelmek bile zor uzun bir yol. Ada, eminim o da zordur. Ama hayatımda hep kolaydan öte zoru seçtim çünkü eğer başarabilirsen zor insana bir şeyler katar. Bir hedefim var onun için buraya geldim. İki ablam var. Ailenin tek erkeği benim. 7 yıl baskebol oynadım. Korumalık yapıyorum."

Oğulcan’ın iki ablası var ve evin en küçük erkeği o. Uzun yıllardır basketbol oynayan Oğulcan güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Survivor’da büyük hedefleri olduğunu söyleyen Oğulcan bakalım neler yapacak?

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.