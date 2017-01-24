Yeni yarışmacı Survivor Sadin kimdir kaç yaşında?

Survivor’a yeni yarışmacılar katılıyor. Yeni yarışmacı Survivor Sadin Bakır kimdir? Survivor’da geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı’nın tanıttığı 4 yeni adaydan üçü adaya girecek. Bu adaylardan biri de Sadin oldu. Survivor Sadin kimdir?

SURVİVOR SADİN KİMDİR?

Survivor Sadin, ada konseyinde kendini şöyle tanıttı:

Güreşçi olan Sadin Bakır, İstanbul Başakşehir’de yaşıyor ve aslan Gaziantepli. Ata sporu güreşle uğraşıyor ve yıllarca milli takıma hizmet etti. Şu anda antrenörlükle uğraşıyor ve madalyalar kazanacak güreşçiler yetiştirmeye çalışıyor. Survivor’a mücadeleci ruhunu göstermeye ve kendini ispatlamaya geldi.

Sadin halk oylaması sonucunda adaya katılım hakkı kazandı. Sadin’in seçtiği takım ise Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.