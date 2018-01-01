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Yeni yılın ilk bebeği “Ali Asaf” oldu

Erzurum’da 2018 yılının ilk bebeği Ali Asaf oldu. İlk çocuk heyecanını yaşayan Seher Çiçek ve Ebubekir Çiçek çifti, 2018’in ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Ali Asaf bebek, hastanedekilerin ilgi odağı oldu. Anne Seher Çiçek, ilk çocuğunun Ali Asaf olduğunu belirterek, “Oğlumun adını Ali Asaf koyduk. Çok mutluyum. Çocuğumun gelecekte huzurlu, başarılı ve sağlıklı olmasını diliyorum. Her şeyden önemlisi vatanına ve milletine hayırlı evlat olsun. İnşallah 2018 hayırlar getirir bizlere” dedi.

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