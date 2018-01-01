Yeni yılın ilk günü İstanbul Ankara hava durumu son dakika Meteoroloji kar ne zaman hangi illerde yağacak?
Yeni yılın ilk günü İstanbul Ankara hava durumu son dakika Meteoroloji kar ne zaman hangi illerde yağacak? Vatandaşlar hava durumu bugün nasıl olacak merak ediyorlar. 2018’in ilk günü yeni yılda kar yağışı olacak mı? Uzmanların hava durumu uyarıları ne yönde oldu? İstanbul’da kar yağışı var mı? Günlük hava durumu nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Karaman, Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara’da hava durumu nasıl? 15 günlük hava durumu raporu nasıl? 2018’e girmemizle beraber vatandaşlar havanın bugün nasıl geçeceğini merak ediyorlar. Alınan son bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında hava sıcaklığı yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 5 Günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. İşte Yeni yılın ilk günü İstanbul Ankara hava durumu son dakika Meteoroloji kar ne zaman hangi illerde yağacak? Sorusunun yanıtı ve il il hava durumu raporu haberimizde sizlerle…
Yeni yılın ilk günü İstanbul Ankara hava durumu son dakika Meteoroloji kar ne zaman hangi illerde yağacak? Bir yılı daha atlattık ve 1 Ocak 2018 hava durumu raporu açıklandı. Peki Ankara’da bugün kar yağışı olacak mı? İstanbul hava durumu raporu nasıl? Yeni yılın ilk sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar hava durumu raporlarını merak etmeye başladı. İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak. İstanbul gibi Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde en soğuk ay olan şubatta kar yağması kuvvetli bir ihtimal. Peki diğer illerimizde 1 Ocak 2018 Pazartesi hava durumu nasıl olacak? vatandaşların 2018 ilk gününde Yeni yılın ilk günü İstanbul Ankara hava durumu son dakika Meteoroloji kar ne zaman hangi illerde yağacak? Vb. sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? 1 Ocak 2018 Pazartesi hava durumu
Yetkililer, bölge genelinde beklenen kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle görüş mesafesindeki azalma, tipi oluşumu, buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Amasya, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.
İstanbul gibi Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde en soğuk ay olan şubatta kar yağması kuvvetli bir ihtimal.
Meteoroloji'den kar alarmı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneybatıdan orta, zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Tunceli'de 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık 15
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM BUGÜN NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığının yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 14°C
Parçalı zamanla az bulutlu
TEKIRDAG °C, 12°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı zamanla az bulutlu
DENIZLI °C, 12°C
Parçalı zamanla az bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MUGLA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı zamanla az bulutlu
ESKISEHIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERI °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu
SINOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler ile Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
RIZE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ile öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
AGRI °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
MARDIN °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, ilk saatlerde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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