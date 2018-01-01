Yeni yılın ilk günü İstanbul Ankara hava durumu son dakika Meteoroloji kar ne zaman hangi illerde yağacak? Bir yılı daha atlattık ve 1 Ocak 2018 hava durumu raporu açıklandı. Peki Ankara’da bugün kar yağışı olacak mı? İstanbul hava durumu raporu nasıl? Yeni yılın ilk sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar hava durumu raporlarını merak etmeye başladı. İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak. İstanbul gibi Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde en soğuk ay olan şubatta kar yağması kuvvetli bir ihtimal. Peki diğer illerimizde 1 Ocak 2018 Pazartesi hava durumu nasıl olacak? vatandaşların 2018 ilk gününde Yeni yılın ilk günü İstanbul Ankara hava durumu son dakika Meteoroloji kar ne zaman hangi illerde yağacak? Vb. sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? 1 Ocak 2018 Pazartesi hava durumu

Yetkililer, bölge genelinde beklenen kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle görüş mesafesindeki azalma, tipi oluşumu, buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Amasya, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

İstanbul gibi Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde en soğuk ay olan şubatta kar yağması kuvvetli bir ihtimal.

Meteoroloji'den kar alarmı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneybatıdan orta, zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Tunceli'de 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu ve açık 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM BUGÜN NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile zamanla kuzeybatı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 14°C

Parçalı zamanla az bulutlu

TEKIRDAG °C, 12°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı zamanla az bulutlu

DENIZLI °C, 12°C

Parçalı zamanla az bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MUGLA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı zamanla az bulutlu

ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERI °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu zamanla az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu

SINOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler ile Amasya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RIZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ile öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

AGRI °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

MARDIN °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, ilk saatlerde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.