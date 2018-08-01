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Genç kıza laf attı iddiası kavga çıkardı

Zeytinburnu'nda bir grup yabancı uyruklu gencin sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attığı iddiası üzerine kavga çıktı. Kızın akrabalarıyla gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

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Zeytinburnu'nda bir grup yabancı uyruklu gencin sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attığı iddiası üzerine kavga çıktı. Kızın akrabalarıyla gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.
 
Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup yabancı uyruklu genç, gündüz saatlerinde sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attı. Kızın durumu söylemesi üzerine akrabaları sokağa geldi. Sokakta laf atan gençlerle başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
 
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

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