Yeşil reçeteyle satılma zorunluluğu olan 150 bin 820 hap ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı yollarla yurt dışına gönderilmeye çalışılan ve yeşil reçeteyle satılma zorunluluğu olan 150 bin 820 hap ele geçirildi.
- AA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, psikolojik tedavilerde kullanılan 150 bin 820 hapı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 3'ü yabancı 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yüklü miktarda uyuşturucu hapı yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 Mart'ta Bağcılar'da seyir halindeki bir minibüse operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü Suriyeli 5 kişiyi gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramalarda, eczanelerde reçetesiz satılan ilaç kutularının içerisine saklanan ve psikolojik tedavilerde yeşil reçete ile satılan 150 bin 820 hap ele geçirildi.
Şüphelilerin, cesaret artıran ve uyuşturucu etkisi yapan hapları, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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