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Yeşilırmak'ta yüzlerce balık telef oldu

Tokat'ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yeşilırmak nehrinde yapılan çalışmalarda ırmak yatağının ikiye bölünmesi sonucu su seviyesinin düştüğü alanda kalan yüzlerce balık telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmağın İl Emniyet Müdürlüğü ile devlet hastanesi karşısındaki kalan alanda DSİ 72. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Müteahhit firma tarafından ırmak yatağında temizlik çalışmasının yanı sıra taş duvar çalışmasında Yeşilırmak ikiye bölündü.

Suyun daraltılan alandan geçmesi sağlanırken, su seviyesinin düştüğü diğer tarafta kalan yüzlerce balık telef oldu. Sıcak havada azalan suda mahsur kalan balıkların oksijensiz kalması nedeni ile telef olduğu tahmin edilirken, yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Telef olan balıkların çevresinde yüzen yüzlerce balık yavrusu ise objektiflere yansıdı. Yavru balıklarında müdahale yapılmaması halinde telef olmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, DSİ yetkilileri yasa gereği açıklama yapamayacaklarını, olayla ilgili inceleme başlatacaklarını kaydetti. 

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