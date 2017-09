YGS ve LYS tamamen kaldırılacak mı? YÖK son dakika üniversiteye giriş sınavı açıklaması

YGS ve LYS tamamen kaldırılacak mı? sorusunun yanıtına YÖK'ten ilk açıklama geldi. 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sınavları kaldırılacak mı sorusu gündeme bomba gibi düştü. New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte milyonlarca kişi TEOG'tan sonra LYS ve YGS üniversite sınavlarının da kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşuyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınavsız üniversite konusuna açıklık getirdi. Hükümet, MEB ve YÖK'ün ortak çalışacağını ve dolayısıyla LYS ile YGS'nin yerine getirilecek üniversiteye giriş sınavı alternatiflerinin üzerinde çalışılıyor. LYS YGS kaldırılacak mı sorularına 'kaldırılacak' sinyallerini veren resmi açıklamalar, ardından 'LYS ve YGS yerine hangi üniversite sınavı sistemi getirilecek' tartışması var. MEB ve YÖK birbiriyle uyumlu ortak bir çalışma yapıp uygun bir model üzerinde uzlaşmaları bekleniyor. İki kurumun da bir süredir üzerinde çalıştığı yükseköğretime geçiş modeline ilişkin çalışmalara da hız verildiği belirtiliyor. Böylece, hedeflere göre üniversiteye girişin ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) lise başarısının daha çok etkili olması öngörülüyor. İşte gelişmelerle yeni üniversiteye giriş sınavı sistemi ve duyumlar.



YÖK BAŞKANI YGS VE LYS İÇİN AÇIKLAMA YAPTI



YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite giriş sisteminde bir çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



'ADİL BİR DÜZENEK'



Üniversiteye giriş sistemindeki merkezi sınavların fırsat eşitliğini ve adaleti temin ettiğine yönelik daha önceki açıklamalarını hatırlatan Saraç, "Anadolu'nun herhangi bir yerinden gelen imkanları sınırlı bir çocuk, bu merkezi sistemle Türkiye'nin en başarılı üniversitelerine girebiliyor. Demek ki adil bir düzenek." dedi.

Yükseköğretim sisteminin bütünüyle çok dinamik bir sürece sahip olduğunu, bu nedenle üniversite giriş sisteminde de aksayan ya da iyileştirmeye ihtiyaç duyulan taraflar için YÖK'te bir yıl önce bir çalışma başlattıklarını ve zaman zaman Cumhurbaşkanına arz ettiklerini belirten Saraç, şöyle devam etti:



"Üniversiteye girişte sınavsız bir model bugünkü şartlarda söz konusu olamaz. Sosyal adaleti sağlayan merkezi sınav bu yıl yine gerçekleştirilecek. YÖK'teki çalışmamız, sınavsız geçişe yönelik değil, mevcut merkezi yerleştirme ve merkezi sınavın aksayan taraflarını gidermeye, iyileştirmeye dönük ama özellikle yalınlaştırma ve bu sınavların yönetimini daha kolaylaştırmaya yönelik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok haklı olarak dile getirdiği gibi öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmamız gerek."



ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA DÜZENLEME



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta üniversite sınavında da değişiklik yapılacağı ve üzerinde çalışıldığı ifadelerine ilişkin Bakan Yılmaz, AK Parti'nin seçim beyannamesinde üniversite sınavı değişikliğiyle ilgili madde olduğunu, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konunun üzerinde çalıştığını söyledi.



Öğrencilerin kaza veya rahatsızlık gibi nedenlerle üniversite sınavına geç kaldığını ve sıkıntı yaşayabildiğini anımsatan Yılmaz, Batman'da şehit edilen Aybüke öğretmenin kardeşinin, cenazenin olduğu gün sınava girdiğini bu gibi durumların yanlış olduğunu ifade etti.



Yılmaz, "Bizim programımızda var, üniversite sınavları birden fazla yapılacaktır diye. Üzerinde çalışıyorlar. Olgunlaştığında inşallah halkımızın önüne sunulacak." dedi.







LYS ve YGS OLMADAN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI ALTERNATİFLERİ: REKABET ODAKLI ÇALIŞMALAR



Lisans programlarında merkezi sınavlar ön görülüyor. Buna karşın; meslek yüksekokulu ve açıköğretimler sınavsız yerleştirildikten sonra lisans için yaklaşık 500 bin öğrencinin merkezi sınava katılması amaçlanıyor. Böylelikle rekabetin daha az sayıda öğrenci arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna benzer bir açıklama, daha önce TEOG'da da yapılmıştı ve üniversiteye giriş sınavı için uygulanacak yeni sistemle yeni bir altenatif oluştururken öğrencilerin birbirileriyle olan puan rekabeti göz önünde bulundurulacak.



LYS yerine öngörülecek yeni modelde öğrencilerin tek bir sınavla bir yıl boyunca tüm hayatlarını stres altına almamaları için ÖSYM'nin yıl içinde eş değer sınavlar yapması gündeme gelebilir. Hükümet programında da yer alan birden fazla sınav uygulamasının ÖSYM tarafından elektronik ortamda 3 eşdeğer sınav olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öğrenci isterse tek sınavla isterse 3 sınavdan aldığı en yüksek puan ile üniversite yerleştirme başvurusunda bulunabilir.



LYS ve YGS SİSTEMİ İLE BİRLİKTE ÜNİVERSİTE PRENSİPLERİ DE DEĞİŞİYOR!



Üniversiteler kalitelerine göre A-B-C sınıfı akreditasyon notları alacak ve sürekli bir üst kaliteye atlanması için program uygulanacak. Uzun vadede üniversiteler arasındaki kalite farklılığı kapandığında üniversitenin ilgili bölümlerinin tercihleri doğrultusunda öğrenci alımı sınavsız gerçekleşebilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce LYS YGS yerine getirilebilecek sistem ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: TEOG ile ilgili sorulara yanıt verirken; LYS YGS'nin adını vermese de üniversite sınavı ile ilgili çalışmalarının olduğunu söylemesiyle ortaya LYS YGS kalkıyor mu soruları çıktı. Erdoğan, TEOG sisteminin kaldırıldığını söyledi. Gazetecilerin yerine nasıl bir sistemin geleceğini sorması üzerine ise, "Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler."







YGS LYS KALKACAK MI? ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK MI?



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite sınavlarında değişiklik hakkında 'AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum.' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gazetecilerin üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili soruları üzerine, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı.



'ÜZERİNDE İYİ ÇALIŞILMAYAN DEĞİŞİKLİKLER YIKICI OLABİLİR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarına katıldığını vurgulayan Saraç, şunları söyledi:



"Sınav stresi, eğitim öğretimin her kademesinde öğrenci üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu, eğitim öğretime de olumsuz etki ediyor ama bu durum bize şöyle bir görev yüklüyor: Stresi azaltan daha yalın bir sistemle öğrencilerimizin muhatap olmasını sağlayacak bir düzenlemenin Türkiye'ye kazandırılması."



Yükseköğretimde üzerinde iyi çalışılmayan büyük radikal değişikliklerin bazen yıkıcı tesirleri olabileceğine dikkati çeken Saraç, şöyle konuştu:



"Bundan dolayı giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sisteme yönelik bir hazırlığımız var. Fakat öğrencilerimiz ve ailelerimiz kesinlikle tedirgin olmasınlar. Çalışma şekillerini etkileyecek bir değişiklik söz konusu olmayacak. Bunu YÖK Başkanı olarak sarahatle ifade ediyorum. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz, asla tedirgin olmasınlar. Öğrencilerimiz, çalışma şekillerini değiştirmesinler. Lise, ortaokul müfredatına sıkı sıkı sarılsınlar. Derslerine iyi çalışsınlar, iyileştireceğimiz ve yalınlaştıracağımız sistem öğrencilerimizin çalışma stillerini değiştirici nitelikte asla olmayacak. Çünkü bu hususta bir istikrarın söz konusu olması icap ettiğini düşünüyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı, öncelikleri ve kazandırmak istedikleri yetkinlikler her zaman için dikkate almamız gereken hususlardır, tabii ki dikkate alacağız."



Sınavlardaki yalınlaştırma ve sadeleştirmenin bu yılki üniversite sınavlarında uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya karşılık Saraç, "Bu sistem, bizim planladığımız şekilde gerçekleşirse bu değişiklik mevcut giriş sisteminin daha yalın hale getirilmesi olduğundan dolayı en yakın zamanda da uygulamaya konulabilir." ifadelerini kullandı. Toplum için doğru olanı tespit etmenin gerekliliğine işaret eden Saraç, "Daha yalın, karmaşık olmayan ve daha kolay yönetilebilir bir model getireceğiz." dedi.



SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İÇİN ÖNE ÇIKAN MODELLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, TEOG’dan sonra LYS de kalkıyor. Yeni sistem için MEB ve YÖK ortak çalışacak. Hem liselere hem de üniversiteye girişi kapsayacak yeni model kasımda Bakanlar Kurulu’na sunulacak



Milli eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı yükseköğretime geçiş modeline ilişkin çalışmalara da hız verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki kurum birbiriyle uyumlu ortak bir model üzerinde uzlaşacak. Öne çıkan modelin satır başları şöyle:



YÜKSEKOKULLARA SINAVSIZ GİRİŞ: Buna göre, üniversiteye girişin ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) lise başarısının daha çok etkili olması öngörülüyor. MEB'in liseyi bitirme sınavı yapması durumunda bu sınav sonucuyla üniversite bazı bölümlere sınavsız yerleştirme söz konusu olabilecek.



DAHA AZ ÖĞRENCİ İLE REKABET: Lisans programlarında ise merkezi sınavlar ön görülüyor. Ancak meslek yüksekokulu ve açıköğretimler sınavsız yerleştirildikten sonra lisans için yaklaşık 500 bin öğrencinin merkezi sınava katılması amaçlanıyor. Böylelikle rekabetin daha az sayıda öğrenci arasında gerçekleşmesi bekleniyor.



LİSEDEN SONRA 3 KEZ SINAV: LYS yerine öngörülecek yeni modelde öğrencilerin tek bir sınavla bir yıl boyunca tüm hayatlarını stres altına almamaları için ÖSYM'nin yıl içinde eş değer sınavlar yapması gündeme gelecek. Hükümet programında da yer alan birden fazla sınav uygulamasının ÖSYM tarafından elektronik ortamda 3 eşdeğer sınav olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öğrenci isterse tek sınavla isterse 3 sınavdan aldığı en yüksek puan ile üniversite yerleştirme başvurusunda bulunabilecek.



A-B-C SINIFI ÜNİVERSİTE: Üniversiteler kalitelerine göre A-B-C sınıfı akreditasyon notları alacak ve sürekli bir üst kaliteye atlanması için program uygulanacak. Uzun vadede üniversiteler arasındaki kalite farklılığı kapandığında üniversitenin ilgili bölümlerinin tercihleri doğrultusunda öğrenci alımı sınavsız gerçekleşebilecek.



YGS NEDİR?



2010 tarihinde hayata geçirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), öğrencilerin yükseköğretime geçişi için yapılan ilk sınavdır. Yükseköğretim Kurulu tarafından kontrolü sağlanmakta ve ÖSYM'ye bağlıdır.



YGS, öğrencilerin bir sonraki LYS sınavına giriş yapabilmesi için bir anlamda baraj sınavıdır. 180 puan ve daha fazlasını alan öğrenciler, YGS'ye katılmaya hak kazanır.



150 puan ve 150 puandan daha yüksek bir puan alamayan öğrenciler ise YGS türünden öğrenci kabul eden üniversitelere geçiş yapamamaktadırlar. Sınav; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve FEn Bilimleri olmak üzere 4 ayrı daldan oluşur. 4 bölümün her birinde 40 soru bulunmaktadır. Toplam sınavda 160 soru sorulmaktadır. İsteyen her kişi her sene bu sınava girebilmektedir. Sınava girmede herhangi bir sınır yoktur. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemi'ni kullanmaktadır.







LYS NEDİR?



Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Türkiye'de üniversite eğitimine geçiş için yapılan ikinci aşama sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yer yıl Türkiye sınırları içinde ve KKTC başkenti Lefkoşa'da 82 ilde yapılmaktadır.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'de baraj puanını aşabilen öğrenciler, LYS'ye girmeye hak kazanırlar. YGS'yi geçen öğrencilerin LYS'ye girmesi zorunlu değildir fakat okumak istedikleri bölüm LYS puanı ile öğrenci kabul ediyorsa, mecburen LYS'ye girmek zorundadırlar.



LYS, toplamda 5 farklı oturumla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin bir bölüme yerleşmeleri için en az 2 LYS oturumuna girmeleri gerekmektedir. Her bir oturum için ayrı ayrı ücret ödenir ve en son 2016 yılında bu ücret 35 TL'dir. Sınava giren öğrenciler eğer ortaöğretimdeki alanlarından farklı bir alanda sınava girerlerse adayın puanı kırılmaz. LYS sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ten açıklanmaktadır.