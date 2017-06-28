Fethiye'de yılanların dansı böyle görüntülendi

Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesinde otomobiliyle seyreden market işletmecisi 40 yaşındaki Dursun Coştu, yol kenarında birbirleri sarılmış 2 yılan gördü. Cep telefonu eline alan Coştu, otomobilin içinden yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Birbirlerine ip gibi dolanan 2 yılanın görüntüsü, çevredeki vatandaşları da hayretler içinde bıraktı. Yılanları uzun süre izleyen ve müdahale etmeyen çevre sakinleri, dansın ardından caddeden uzaklaşmalarına da izin verdi.