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Fethiye'de yılanların dansı böyle görüntülendi

Fethiye'de 1 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesinde otomobiliyle seyreden market işletmecisi 40 yaşındaki Dursun Coştu, yol kenarında birbirleri sarılmış 2 yılan gördü. Cep telefonu eline alan Coştu, otomobilin içinden yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Birbirlerine ip gibi dolanan 2 yılanın görüntüsü, çevredeki vatandaşları da hayretler içinde bıraktı. Yılanları uzun süre izleyen ve müdahale etmeyen çevre sakinleri, dansın ardından caddeden uzaklaşmalarına da izin verdi.
 

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