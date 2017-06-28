Fethiye'de yılanların dansı böyle görüntülendi
Fethiye'de 1 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- İHA
Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesinde otomobiliyle seyreden market işletmecisi 40 yaşındaki Dursun Coştu, yol kenarında birbirleri sarılmış 2 yılan gördü. Cep telefonu eline alan Coştu, otomobilin içinden yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Birbirlerine ip gibi dolanan 2 yılanın görüntüsü, çevredeki vatandaşları da hayretler içinde bıraktı. Yılanları uzun süre izleyen ve müdahale etmeyen çevre sakinleri, dansın ardından caddeden uzaklaşmalarına da izin verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.