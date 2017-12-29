İstanbul Ankara kar ne zaman hava durumu son dakika Meteoroloji uyarısı Yılbaşında havalar nasıl olacak

Hava durumu kar yağışı ile ilgili İstanbul Ankara Edirne Bolu ve İzmir başta olmak üzere bir çok il için Meteoroloji'den son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yılbaşında havalar nasıl olacak? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? İstanbul Ankara ve İzmir'de kar yağışı ne zaman? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Konu ile igili bazı iller için Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava durumu raporlarına bakılırsa yurdun çoğu kesiminde yağış görülecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte İstanbul Ankara Edirne Erzurum Kırıkkale Kars Ağrı Van Hakkari hava durumu son durum ve Meteoroloji son dakika haberleri...





Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.







YILBAŞI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?



Meteorolojinin son tahminlerine göre ise yılbaşı günü, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Çankırı, Yozgat, Eskişehir, Kütahya gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Ankara’da yılbaşı gecesinde kar etkisini göstermesi bekleniliyor. Karla karışık yağmur beklenirken, gece saatlerine doğru kar etkisini azaltıyor. Yılbaşı gecesi sıcaklık en yüksek 6 derece, en düşük ise -2 derece olması tahmin ediliyor.







İSTANBUL HAVA DURUMU (MARMARA BÖLGESİ)



29 Aralık Cuma: İstanbul’da sıcaklık gündüz 14 derece, gece 12 derece olması bekleniliyor. Yağmur hafif sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara Bölgesi’nin genelinde yağmur etkisini gösteriyor. Kocaeli’de sıcaklık gündüz 18 derece, gece 12 derece. Düzce’de sıcaklık gündüz 18 derece, gece 12 derece. Yalova’da sıcaklık gündüz 16 derece, gece 11 derece. Bilecik’te sıcaklık gündüz sıcaklık 11, gece 6 derece olması bekleniliyor. Bursa’da ise Cuma günü sıcaklık gündüz 15 derece, gece ise 8 derece olması tahmin ediliyor. Balıkesir, sıcaklık gündüz 13, gece 9 derece. Çanakkale gündüz 14 dereceyken, gece 12 derece olması bekleniliyor. Kuzey Marmara Bölgesi’nde ise sıcaklıklar: Tekirdağ ve Edirne 13 derece, Kırklareli 12 derece.



30 Aralık Cumartesi: Hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar Cuma gününe oranla düşüyor; gündüz sıcaklık 12 derece, gece 9 derece olması bekleniliyor. Yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Marmara Bölgesi’nde yağışlı günler devam ederken Marmara Bölgesi’nde tek bir ilde kar yağışı etkisini gösteriyor. Buna göre Marmara Bölgesi’nde sıcaklık değerleri: Kocaeli 16 derece, Düzce 13 derece, Sakarya 15 derece, Bursa 12 derece, Balıkesir 9 derece, Çanakkale 11 derece olması bekleniliyor. Bilecik’te ise kar yağışı etkisini gösterecek, sıcaklık sert düşüyor: 7 derece.



31 Aralık Pazar: Marmara Bölgesi’nde bulutlu-güneşli, yağmur ve kar yağışı gözüküyor. İstanbul’da yılbaşı gecesi hava nasıl sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur yok açıklamasında bulundu. Gökyüzü bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 11 derece… Gece dikkat! Geceleyin İstanbul’da ayaz bir hava hakim olacak. Öte yandan Kocaeli bulutlu-güneşli 12 derece, Düzce yağmurlu 9 derece, Sakarya bulutlu ve güneşli 11 derece. Bilecik karla karışık yağmur etkisini göstermeye devam ediyor, 6 derece. Bursa’da yılbaşı gecesinde yağmur ve kar aynı anda yağıyor, 11 derece, Balıkesir yağmurlu 11 derece. Çanakkale 12 derece. Kuzey Marmara’da ise Tekirdağ 10 derece, Kırklareli 9 derece, Edirne 9 derece.



1 Ocak Pazartesi: Marmara Bölgesi’nde sis etkisini gösteriyor. İstanbul, Yalova ve Edirne’de sisli hava hakim, diğer illerde gökyüzü bulutlu ve güneşli. Yılık ilk gününde sıcaklık değerleri: İstanbul 12 derece, Kocaeli 14 derece, Düzce (bulutlu) 10 derece, Sakarya 14 derece, Bilecik 9 derece, Bursa 14 derece, Balıkesir 14 derece, Çanakkale 14 derece, Tekirdağ 11 derece, Kırklareli 12 derece, Edirne ise 12 derece olması bekleniliyor.



2 Ocak Salı: Salı günü sis etkisini göstermeye devam ederken, gökyüzü genel olarak bulutlu ve güneşli. Marmara Bölgesi’nde sıcaklık değerleri: İstanbul 14 derece, Kocaeli 17 derece, Düzce 14 derece, Sakarya 16 derece, Bilecik 14 derece, Bursa 17 derece, Balıkesir 15 derece, Çanakkale 15 derece. Kuzey Marmara’da ise “bulutlu hava” hakim. Tekirdağ bulutlu 13 derece, Edirne bulutlu 13 derece. Kırkareli bulutlu 14 derece.



AKOM'DAN YAĞMUR UYARISI: İSTANBULLULAR DİKKAT!



AKOM'un resmi web sitesindeki 29 Aralık için şu açıklama yapıldı "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun iç ve batı bögelerinde bugünnden itibaren yağışlı havanın 3 gün süre ile aralıklarla etkili olması beklenirken hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerine gerileyerek 9-12 derece aralığın seyredeceği tahmin ediliyor.". AKOM'dan anlık veriler geldiğinde haber içeriğinde yer alacaktır.



Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 14

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14



RÜZGAR



Genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteorolojinin son açıklamasına göre İstanbul'da hava durumu,



29 Aralık Cuma: Cuma günü yağmur geliyor. Gökyüzü kapalı, sıcaklık en yüksek 13 derece, en düşük 9 derece olması tahmin ediliyor. Yağmur özellikle sabah 10:00 ila 19:00 arası etkisini göstermesi bekleniliyor. Nem oranı yüzde 79, rüzgar saatte 14 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



30 Aralık Cumartesi: Hafta sonu Cumartesi sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış gün boyunca etkisini gösterirken, en yüksek sıcaklık 11 derece, en düşük sıcaklık ise 7 derece. Nem oranı yüzde 84, rüzgar 26 km hızda esmesi bekleniliyor.







ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



29 Aralık Cuma: Yağmur Ankara’da kendisini gösteriyor. Cuma günü Ankara’da gökyüzü bulutlu. Yağış bekleniliyor. Yağmur özellikle saatte 14:00’ten sonra etkisini göstermesi beklenirken, sıcaklık gündüz 9 derece, gece 2 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 70, rüzgar saatte 21 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



30 Aralık Cumartesi: Hafta sonu Ankara’da yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Gün boyunca yağışın yağması beklenirken, sıcaklık gündüz 8 derece, gece ise 0 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 87, rüzgar saatte 14 km hızda esmesi bekleniliyor.



KAR NEDİR? KAR YAĞIŞI NE ANLAMA GELİYOR? KAR NASIL OLUŞUR?



Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez.

Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.

