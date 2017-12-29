Yılbaşı programları 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var 31 Aralık TV yayın akışında neler olacak? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını sorgulamaya başladı. Pazartesi artık 2018 Ocak ayına girmiş olacağız. Peki öncesinde yılbaşı gecesi 2018 programlarında neler olacak? Yılbaşı gecesi evde olmak isteyen vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. 31 Aralık 2017 Pazar gecesi tüm televizyon kanalları yılbaşı programları için düğmeye bastı! Eğlencesini evde yapmak isteyen birçok vatandaş için eğlenceli programlar televizyon ekranlarında yerini alacaktır. 2018 yılbaşı programlarında yok yok! 2018 yılbaşı tatili için geri sayım şimdiden başladı. 31 Aralık yılbaşı gecesi Show TV, Kanal D, TV 8 ve TRT 1 televizyon ekranlarında neler olacak? Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüleri paylaştı. Yılbaşı akşamına Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural’ın düeti damga vuracak. “O Ses Türkiye” 2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu. Acun Ilıcalı, yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram’dan paylaştı. İşte merak edilen Yılbaşı programları 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var 31 Aralık TV yayın akışı detaylı bilgi star.com.tr’de!

HUYSUZ’LA YILBAŞI ÖZEL

Yeni yıla tüm coşkusuyla yine Kanal D'de giriliyor! Huysuz Virjin'in ağırladığı birbirinden ünlü isimler, keyifli anlar yaşatacak! Gülben Ergen, Demet Akalın, Muazzez Abacı, Kubat, gibi pek çok ünlü ismin sahne alacağı Huysuz'la Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar gecesi 23.45'te Kanal D'de!

ÇOCUKTAN AL HABERİ YILBAŞI ÖZEL

Evrim Akın'ın sunduğu "Çocuktan Al Haberi Ünlüler” yılbaşı özel bölümüyle herkesi kahkaha krizine sokmaya hazırlanıyor. Çocuktan Al Haberi Ünlüler’le 2018 herkes için çok komik, çok şaşırtıcı ve çok eğlenceli bir yıl olacak!Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi Türkiye’nin en sevilen isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde birbirinden eğlenceli dakikalar yaşanacak. İkizlerin Aydın Kurtoğlu’nu sıkıştırdığı, Arda ve Burak Kut düetinin renk kattığı, Sefa Doğanay’ın Bülent Ersoy taklidi karşısında Nisan’ın şaşkınlıktan dilini yuttuğu, Faik Öztürk’ün ise Çitos Efe’yle yerde yuvarlandığı programda sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden ilk görüntüleri paylaştı. Yılbaşı akşamına Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural’ın düeti damga vuracak.

“O Ses Türkiye” 2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu. Acun Ilıcalı, yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram’dan paylaştı.

TV8’in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye’nin 31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural sahneye çıkacak ünlü isimler oldu.

O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünün çekimleri de yapıldı. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural’ın düetinden görüntüleri Instagram’da story olarak paylaştı.

Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural, Kazım Koyuncu’nun Hayde isimli şarkısını seslendirdi. Ozan Güven ise Yıldız Tilbe ile eğlenceli bir düete imza attı.

31 ARALIK YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Show TV

20:00 - Güldür Güldür Show

22:00 - Yılbaşı Özel

00:30 - Klip Show 2018

01:15 - 2017 Amerikan Müzik Ödülleri

Kanal D

20:00 - Çocuklar Duymasın

23:45 - Huysuz'la Yılbaşı Özel

ATV

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel

Fox TV

20:00 - Çalgı Çengi İkimiz

22:30 - Şevkat Yerimdar

Star TV

21:30 - Sen Sağ Ben Selamet

23:00 - Yılbaşı Gazinosu

TRT 1

21:45 - Aslan Ailem

Tv8

20:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı

KENAN DOĞULU - Günay Restaurant

Pop müziğinin önemli isimlerinden Kenan Doğulu, , 31 Aralık 2018 Pazar günü İstanbul'daki gazino kültürünün son temsilcilerinden Günay Restaurant'ta sahne alacak.

CEYLAN ERTEM - TAN TAŞÇI - Winner İncek (Ankara)

Tan Taşçı ve Ceylan Ertem, yılbaşı gecesi Winner İncek'te sahneye çıkıyor.

HANDE YENER - Pullman Hotel (İstanbul)

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, 2018'e Pullman Hotel'de merhaba diyecek. Sizde bu geceyi Hande Yener'in şarkılarını dinleyerek geçirmek istiyorsanız şimdiden yerinizi ayırın.

BERKAY - Ooze Venue (İzmir)

Sevilen sanatçı Berkay, yılbaşı gecesi After Party ile Ooze Venue'de yer alacak.

Demet Akalın, İstanbul'da sahne alacak.

NOSSA COSTA

İstanbul Ataköy Marina'nın ünlü mekanlarından Nossa Costa, yılbaşına Hakan Altun'la giriyor. Nossa Costa, eşsiz deniz manzarasının yanında yılbaşı gecesine özel menüsüyle de misafirlerine güzel bir gece hazırlayacak.