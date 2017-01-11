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Yılbaşı talihlileri ikramiyelerini aldı

Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.

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Milli Piyango İdaresinin internet sitesindeki duyuruda, "İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) özel çekilişinde 2796288 numaralı çeyrek biletlere isabet eden 60 milyon liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamı idaremize başvurarak ikramiyelerini almış bulunmaktadır.

Yılbaşı çekilişine ilgi ve katılımlarından dolayı bütün iştirakçilerimize teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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