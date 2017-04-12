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Yılın doktoru 51 yaşında hayatını kaybetti

14 Mart Tıp Bayramı’nda ’Yılın Doktoru’ seçilen 51 yaşındaki Bedri Bilge, beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

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Geçen 14 Mart Tıp Bayramı’nda ’Yılın Doktoru’ seçilen Bilge, 28 Mart’ta tekrar rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Bilge, kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat edildi.

YILIN DOKTURU YAŞAMINI YİTİRDİ

 

Ameliyatın ardından servise alınan Dr. Bilge, meslektaşlarının çabalarına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Soma maden faciasında ve Van depreminde kurtarma ekiplerinde yer alan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) de gönüllü olarak görev yapan Dr. Bilge’nin ölümü meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

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