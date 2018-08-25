Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık önlendi

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarla kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçti.

Bu kapsamda geçen yıl 6 bin 94 olayda 1 milyar 644 milyon lirası ticari eşya, 893 milyon lirası da uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 2 milyar 537 milyon lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkaran ekipler, bu yılın 6 ayında ise 2 bin 898 olayda toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılığı engelledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2016'da 3,4 ton olan uyuşturucu madde yakalaması, 2017'de yüzde 670 artarak 26,3 tona yükseldi. Bu rakam 2018 haziran sonu itibarıyla, geçen yılın toplamına yaklaşarak 24,8 tona ulaştı.

Kaçak sigara oranında önemli düşüş

Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli tedbirleri hayata geçiren gümrük muhafaza ekipleri, söz konusu dönemde 65 milyon lira değerinde 8 milyon paket sigaranın kaçak yollarla ülkeye girişini engelledi.

Öte yandan, 2014'te yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranı, haziran sonu itibarıyla yüzde 8,2 seviyelerine geriledi. Kaçak sigara kullanım oranlarındaki düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 3 milyar liralık artış sağladı.

Aynı dönemde, 71 milyon lira değerinde elektronik eşya, 97,5 milyon lira değerinde gıda maddesi, 133 milyon lira değerinde makine ve aksamı yakalandı.

Ticaret Bakanlığınca, kaçakçılıkla mücadele ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacıyla gümrüklerde yeni teknoloji yatırımları için bu yıl 53 milyon lira bütçe ayrıldı.

"Kaçakçılığa göz açtırmayacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yasal ticareti hızlandırmaya yönelik tedbirler alırken aynı zamanda yasa dışı ticareti ve kaçakçılığın terörizm gibi suçlara finansman sağlamasını engellemek için kararlı şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ülke güvenliğinin tesisine katkı sağladıklarına dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Kaçakçılık, hem kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açmakta hem de haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve iç ekonomide dengesizliğe neden olmaktadır. Ekonomiye olumsuz etkilerinin yanında, uyuşturucu gibi maddelerin kaçakçılığı, geleceğimiz olan gençlerin beden ve ruh sağlıklarını tehdit etmekte, aile yapısını olumsuz etkilemekte, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayarak onları ayakta tutmaktadır. Toplumumuzun refahı için, kaçakçılıkla mücadele Bakanlık olarak üzerinde önemle durduğumuz alanlardandır. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız artarak devam edecek, kaçakçılığa göz açtırmayacağız."

Son 5 yılda 270 milyon liralık yatırım

Pekcan, gümrük kapılarında ve limanlarda plaka tanıma, yüz kayıt, kapalı devre televizyon (CCTV), radyasyon izleme sistemleriyle araç, konteyner ve tren tarama, kişilerin üstlerinde taşıdıkları kaçak eşya-patlayıcı madde ve silah tespit gibi güvenlik teknolojisinin gerektirdiği tüm sistemlerin aktif olarak kullanıldığını vurgulayarak, son beş yılda bu alana 270 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede vatandaşın desteğine büyük önem verdiklerini ifade eden Pekcan, ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen ihbarların anlık olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.