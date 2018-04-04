YKS geç başvuru ve harç ödeme işlemi ÖSYM 2018 YKS TYT AYT nedir sınav tarihi ne zaman

Üniversite giriş sınavı YKS başvuruları nasıl yapılır? Harç ödemeleri hangi bankada yatırılır? YKS TYT AYT 2018 sınav tarihi ne zaman? Oturumları nasıl gerçekleşecek? gibi bir çok sorunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM YKS başvurularını kaçıranlar için önemli bir duyuru yayımladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2018-YKS) bugün başlayan geç başvuru işlemlerinin 23.59'da sona ereceği belirtildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylar işlemlerini internet üzerinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabiliyor. Bilindiği gibi LYS'nin kaldırılmasından sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu sene ilk kez yapılacak. Temel Yeterlilik Testi için başvuru sayısı 2 milyon 300 bini aştı, TYT; 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testi ise 24 Haziran sabahı gerçekleştirilecek; Yabancı Dil Testi ise yine 24 Haziran günü öğleden sonra uygulanacak. İşte YKS TYT AYT ÖSYM sınav başvuru detayları ve harç ödeme işlemi...







YKS başvuruları 1-21 Mart arasında yapıldı. ÖSYM’nin açıklamasına göre YKS’nin birinci oturumu TYT’ye 2 milyon 322 bin 421, ikinci oturumu AYT’ye 1 milyon 982 bin 669, üçüncü oturum YDT’ye ise 128 bin 457 kişi başvurdu. Peki bu tarihler arasında başvuruda bulunmayanlar ne yapacak, geç başvurular ne zaman alınacak? Mart ayında sadece TYT başvurusu yapanlar diğer oturumlar için geç başvuru hakkını kullanabilecek mi? Sınav ücreti nereden ve ne zaman ödenebilecek?



ÖSYM, 4 Nisan Çarşamba gününü YKS geç başvuru tarihi olarak lanse etti bugün sabah 10:00'da başlayan YKS geç başvuru dönemi, gece 23:59'a kadar devam edecek.



Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na süresi içinde başvuramayan adaylar, geç başvuru işlemlerini bugün yapacak









Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 2018-YKS'ye bugün başlayan geç başvuru işlemlerinin 23.59'da sona ereceği belirtildi.



YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.



TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



YKS TYT AYT 2018 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



Bu yıl ilk kez düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran Cumartesi günü sabah, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 24 Haziran sabah ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra uygulanacak. ÖSYM’nin açıklamasına göre YKS’nin birinci oturumu TYT’ye 2 milyon 322 bin 421, ikinci oturumu AYT’ye 1 milyon 982 bin 669, üçüncü oturum YDT’ye ise 128 bin 457 kişi başvurdu.







OTURUMLAR 75’ER LİRA

ÖSYM’nin ‘geç başvuru günü’ uygulaması bu yıl da devam ediyor. Adaylar 4 Nisan Çarşamba günü YKS oturumlarına başvuruda bulunabilecek. Ancak biraz daha fazla ücret ödemek gerekecek. YKS’ye 1-21 Mart arasında başvuran adaylar her oturum için 50’şer lira öderken, geç başvuru gününde bu ücret oturum başına 75 lira olarak belirlendi. Yani adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 75 lira ödemek zorunda. İki oturuma girmek isteyenler için YKS ücreti 150, üç oturuma katılacaklar içinse 225 lira olacak.



ÖDEMELER SADECE İNTERNETTEN

1-21 Mart arasında adaylar hem bankalardan hem de internet üzerinden ödeme yapabiliyordu. Geç başvuru günü olan 4 Nisan’da sistem biraz farklı işleyecek. Adaylar YKS ücretini, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden kredi kartı/banka kartıyla yatırabilecek. Bankalardan ücret ödemesi alınmayacak.



4 NİSAN’DA DA BAŞVURAMAYAN YKS’YE GİREMEYECEK

Adayların dikkat etmesi gereken diğer konu da başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin aynı gün içinde yani 4 Nisan’da tamamlanması gerektiği. Çünkü 1-21 Mart arasında YKS başvurusu alan ÖSYM, 4 Nisan geç başvuru gününden sonra herhangi bir şekilde sınav başvurusu almayacak. 4 Nisan’da da başvuruda bulunmayan adaylar 2018-YKS’ye girme şansını kaybedecek.





DİĞER OTURUMLARA KATILMA ŞANSI SÜRÜYOR

Öte yandan 1-21 Mart arasında sadece YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye girmek için başvuruda bulunan adaylar da diğer oturuma katılma şansını 4 Nisan’da değerlendirebilecek. ÖSYM’nin yayınladığı YKS Kılavuzu’na göre, mart ayında sadece TYT’ye başvuran, AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için bu oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar isterlerse geç başvuru gününde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecek ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayabilecekler. Yani TYT’ye 50 lira ödeyen bu adaylar, katılmak istedikleri diğer oturumlara 75’er lira ödeyerek girebilecekler.



KAYITLI BİLGİLER DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

1-21 Mart tarihleri arasında TYT dışındaki girmek istediği diğer oturumları (AYT ve/veya YDT) seçerek sınav ücretini yatıran adaylar ise, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyecekler.



SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

? Sadece TYT’ye girecek adaylar 50,00 TL (Adayların TYT’ye girmesi zorunludur.),

? TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,

? TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde mesai saati bitiminde,

ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihinde) 2018-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (4 Nisan 2018 tarihinde) ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2018-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar isteğe bağlıdır. 2018-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

? 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

? Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

? Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

? Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS NEDEN DEĞİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Öğrencileri özel ders ve sınav cenderesinden kurtarın, hiçbir öğrenci mağdur olmasın’ talimatlarının ardından eğitimde köklü değişikler oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise üniversiteye giriş sisteminde YGS ve LYS’yi kaldırarak yerine YKS sınavını getirdi. Yeni sistem birçok kolaylık sağlıyor...



YKS NEDİR?



Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.



YKS NASIL YAPILACAK?



Adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.









TYT NEDİR?



Temel Yeterlilik Testi (TYT) bilgi sınavı olmayacak. Liseden mezun olmuş ve herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim alacak adayın temel yeterliliğini ölçmeyi amaçlıyor. Sınav Türkçe ve matematik ağırlıklı olacak. Sosyal ve Fen Bilimlerden de sorular yer alacak.



TYT'DE NE SORULACAK?



TYT'nin genel amacı, adayların Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri, muhakeme gücü, analiz ve sentez yeterliliklerini ölçecek. Temel matematik testinde ise sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlem yapma, temel matematik prensiplerini günlük hayatta kullanabilme becerilerini test edecek. YÖK son revizyonu ile bu sınavda ayrıca 20 sosyal bilim, 20 fen bilimi alanlarından soru soracak. Bu sorular da bilgi esaslı temel yeterlilikler ölçülecek.







SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?



Yüksek öğre tim Kurumları Sınavı (YKS) YÖK'ün talimatıyla ÖSYM tarafından yapılacak. Birinci oturumu Temel Yeterlilik testi 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah yapılacak. Lisans yerleştirme için gerekli ikinci oturum ise 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah uygulanacak. Dil sınavı 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.



150 BARAJI KALKTI MI?



Hayır . YÖK'ün geçmişte üniversiteye giriş için uyguladığı 150 puanı aynen devam ediyor. Bir öğrencinin 2 yıllık ön lisans programına katılımı için TYT sınavından yine 150 puan alma şartı var.



180 BARAJI DEĞİŞTİ Mİ?



Eve t. Geçmişte 1. sınavdan 180 ve üzeri alamayan öğrenciler 2. sınava giremiyordu. Yeni sistemde 150'yi geçen öğrencinin puanının yüzde 40'ı ile ikinci sınav puanının yüzde 60'ının herhangi bir puan türünde 180'i geçmesi lisans yerleştirme için yeterli. Bu durum lisans için fiili olarak 180 barajının kalkması anlamına geliyor.



2. SINAVA KATILIM ZORUNLU MU?



2. sınav 4 yıllık lisansı hedefleyen öğrenciler için katılımı zorunlu. 1. sınav TYT ile 2. sınav arasında birer gün fark olacak. Bu nedenle adaylar birinci sınav sonucunu öğrenmedikleri için ikinci sınava girişleri de fiilen zorunlu olacak.









2 YILLIK BANA YETER 2'NCİ SINAVA GİRECEK MİYİM?



Hayır . 2 yıllık bir ön lisans programını hedefleyen öğrenci için ikinci gün yapılacak ikinci oturum sınavına girmesi gerekmiyor. Bu öğrencilerin 150 baraj puanını alması istediği programlara yerleştirilmesi için yeterli olacak.



180 PUANLA 4 YILLIK ÜNİVERSİTE OLUR MU?



Olur . Sadece TYT'den 180 puan almış ve ikinci sınavda herhangi bir puan türü grubundaki testlerden 2 net yapmış aday ortaöğretim başarı puanı 30-60 arasında eklenmesiyle en az 210 ve üstü puana erişebilecek. Bu puanla 4 yıllık lisans alan puan türlerinden birine yerleşebilir.



MÜFREDAT DIŞI SORU VAR MI?



Hayır . Geçmişte olduğu gibi yeni üniversite sınavında da tüm sorular MEB'in temel zorunlu dersleri içeren müfredat kapsamında olacak.



HANGİ DERSTEN KAÇ SORU OLACAK?



Birinci oturum TYT'de Türkçe'den 40, Matematikten 40, Sosyal Bilimler Testi kapsamında Coğrafya'dan 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, Felsefe'den 5 ve Tarih'ten 5 soru, Fen Bilimleri Testi kapsamında Biyoloji'den 6, Fizik'ten 7, Kimya'dan 7 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.



BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR



Bir öğrencinin TYT'de şart olan 150 barajını geçmesi için toplam 120 sorudan 15 net soru cevaplaması gerekiyor. 180 barajı için ise birinci sınavdan en az 24 soru. 1. sınavdan en az 15 net cevaplamış ve 2. sınavda herhangi bir puan türünden en az 20 net çıkarmış adaylar da 180 barajını geçebilecek.



SINAV SÜRESİ ARTTI MI?



Evet . Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81-1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekteyken, yeni sınavda soru başına 1,125-2,25 dakika arasında süre verilecek. Adaylara birinci gün TYT sınavında toplam 120 soru için 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre verilecek. İkinci gün ise toplamda 160 soru için 180 dakika (3 saat) zaman tanınacak. Yabancı dil adayları için ise 80 soru için 120 dakika (2 saat) süre verilecek.









SÖZELCİLER DEZAVANTAJLI MI?



YKS açıklandıktan sonra en çok eleştiri sözelcilere dezavantaj sağladığı yönünde oldu. Özellikle matematik neti düşük olan, sosyal ve imam hatip lisesi mezunu öğrencilerin hukuk, siyasal bilgiler fakültesi gibi bölümleri kazanamayacağı eleştirileri geldi. YÖK, eşit ağırlık öğrencileri için tarih sorularını ekledi. İkinci düzenleme ile de TYT'ye sosyal ve fen bilimlerini ekleyerek söz konusu dezavantajı minimize etti. Genel olarak sınavda, Türkçe ve Matematik konularında başarılı öğrenciler avantajlı olması bekleniyor.







SETA Eğitim Uzmanı Müberra Emin: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin YÖK'ün sınavın gününde ve içeriğinde yaptığı revizyonlar son derece isabetli olmuştur. Sınavların farklı günlerde yapılacak olması, öğrenciler üzerinde sınav yorgunluğu ve baskısını da azaltmış olacaktır. SETA Vakfı olarak TYT'deki soru sayısının azlığı, sınavın kapsam ve içeriği noktasında revizyon ihtiyacı olduğunu daha önce vurgulamıştık. Yapılan değişiklik ile birlikte TYT'ye sosyal bilimler ve fen bilimler alanlarının da dahil edilmesi sınavın kapsamı ve ölçücülüğü adına olumludur. Bilhassa Sözel ağırlıklı öğrencilerin bu konudaki büyük kaygıları giderilmiş oldu. Ancak öğrenciler yine ilk oturumdaki sınav sonucu açıklanmadan ikinci oturuma girmiş olacaklar. Bu durumda barajı geçemeyen öğrencilerin bu sonucu bilmeden ikinci oturuma boşuna girecekleri gerçeğinde bir değişikliğe gidilmemiştir. Ayrıca sınavın esas belirleyici kısmı olan ikinci oturumdaki sınavların soru sayılarının da artırılması yönünde bir değişikliğe gidilmesi sınavın ölçücülüğü hususunu daha da sağlıklı kılacaktır.



ÖZDER Başkanı Ahmet Akça: YÖK'ün üniversiteye girişte yeni getirdiği YKS'nin son düzenlemelerle beraber olumlu bir noktaya geldiği kanısındayım. Birinci oturumda temel derslerin tamamından soru sorulması ve sınavın tek gün yerini 2 günde tamamlanması gayet isabetli düzenlemeler oldu. Birinci oturum TYT'nin soru sayısının artması da sınavın ölçücülüğü açısından yerinde bir iyileştirme. Tabi sınava hazırlanan öğrencilerin biraz kafaları karıştı motivasyonu dağıldı. Durumun hızlıca toparlanması için her şeyin acilen netleştirilmesi önemli. Bunun için duyurulan örnek sınavın hemen yayınlanması çok işe yarayacaktır. Tabi sorular seçilirken öğrencilerin mevcut hazır bulunuşluğu dikkate alınmalı.



ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cihad Demirli: Yeni üniversiteye geçiş sistemi öncekine kıyasla yalınlaşma açısından olumlu değerlendirilebilecek bir yeniliktir. Uygulama biçimini şekillendirecek çalışmalar titizlikle yürütülmelidir. Elbette burada önemli olan bir konu var ki o da üniversiteye geçiş sürecini diğer alt eğitim kademelerinden bağımsız ve ayrı görülmemesi gerektiğidir. Yeni uygulamanın arzu edilen sonuçlara erişmesi için alt kademelerde destekleyici çalışmaların da ivedi gerçekleştirilmesi gereklidir.







200 PUAN DİĞERLERİNE HAKSIZLIK MI?

Adayların sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Bu şekilde farklı yıllarda sınava girenler için hakkı kaybının önüne geçilecek.



PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Eski sistemde olduğu gibi yeni sistemde de puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacak. Adayların aldıkları puanlara Ortaöğretim Başarı Puanı geçen yıl olduğu gibi aynı yöntemle eklenecek.



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ'NDEN MUAF OLANLAR NE YAPACAK?

Eski sistem devam edecek.



ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞİŞTİ Mİ?

Hayır.



15 DAKİKA KURALI KALDIRILDI MI?

Evet.



YKS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

ÖSYM Başkanının açıklamasına göre YKS için toplamda 120 TL ücret alınacak.



TEK SINAV ÜCRETİ VAR MI?

İlk sınav için 60 TL ödenecek







Eğitim-Bir-Sen Başkanvekili Latif Selvi: YÖK'ün YKS'de kamuoyunun talepleri doğrultusunda değişiklik yapması olası büyük sıkıntıları önledi. TYT'ye sosyal bilim, din kültürü ve fen bilimleri derslerinin eklenmesi ikinci sınavda sözelcilerin dezavantajını kapattı. Sınavın tek günden 2 güne çıkarılması ÖSYM'nin sınavı güvenli yapabilmesini sağladı. Ölçmenin sağılıklı olması için ikinci sınavda soru sayısında artış önermiştik ancak gerçekleşmedi.



KAÇ PUAN TÜRÜ VAR?

Eskiden 16 puan türü varken yeni sistemde dil puanı hariç 3 puan türü olacak. Adaylar, sayısal puan: (matematik- fen), sözel puan: (Türk Dili ve Edebiyatı-sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2), eşit ağırlık puan: (Türkçe- Sosyal bilimler 1 ve matematik)



OKUYAN MI TEST ÇÖZEN Mİ BAŞARILI OLACAK?

Öğrencilerin ezberci, test odaklı eğitim sisteminden çıkarmak için yenilenen yeni üniversite sınav sisteminde çok test çözen eskisi gibi başarılı olamayacak. Yeni sınavda Türkçe ve matematik ağırlığı daha çok okuduğunu anlama, analiz, sentez, muhakeme gücü gibi daha çok kitap okuyan öğrencileri öne çıkartacak.



YKS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?



- Mart ayı içinde başvurular yapılacak.



YKS BAŞLAMA SAATİ KAÇ?



- 15 dakika kuralı kalktı, 10:00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak.



YKS SORULARI NASIL OLACAK?



- Müfredat dışı soru sorulmayacak.



YKS HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?



- İki oturum için toplam ücret 120 lira olarak planlanıyor.



YKS GÜVENLİĞİ NASIL OLACAK?



- Kontrol mekanizmaları kuruluacak, 10 yıllık sınav sonuçları incelenecek.



YKS NEDİR?



Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.



YKS NASIL YAPILACAK?



Adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.