YKS sınavı 2018 yılı kılavuzu başvuru işlemi harç ödemeleri YKS TYT başvuruları ne zaman sona eriyor

YKS 2018 yılı kılavuzu yayına girmesiyle birlikte ÖSYM üniversite giriş sınavı başvuruları devam ediyor. YKS TYT AYT sınavları için geri sayım başladı. Başvuruları devam eden YKS başvuru işlemi ve detayları ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS başvuruları nasıl yapılacağını ve harç ödemelerin ne kadar olduğu hangi bankaya yatırılacağını araştırmaya devam ediyor. Ayrıca ÖSYM 2018 YKS TYT AYT oturumları nasıl olacak? YKS sınav soruları ve cevap örnekleri var mı? Başvurular ne zaman sona eriyor? soruların yanıtlarıda araştırılan konular arasında. YKS başvurusu, 28 Şubat Çarşamba günü yayımlanan kılavuz bilgilerinin ardından 1 Mart Perşembe günü erişime açıldı. Üniversite sınavının yeni adı olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 23 Haziran'da TYT (Temel Yeterlilik Testi), 24 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) şeklinde iki aşamada yapılacak. YKS başvurusu her ikisi için de şimdiden yapılabilecek. YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak YKT TYT ve AYT başvuru işlemleri ve harç ödeme tarihleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr adresinden takip edebilir yeni gelişmelere haberdar olabilirsiniz...



Ücret ödeme için son gün 22 Mart 2018 saat 23.59 olarak belirlendi. 2018-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar, "geç başvuru günü" 4 Nisan 2018 tarihinde 2018-YKS için müracat edebilecek. Ayrıca ÖSYM tarafından, 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 YKS girecek adaylara yönelik bilgilendirici kısa videolar yayınlandı. 2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dahil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2018-YKS’ye başvuru yapmak zorunda olacak. YKS, 3 oturumlu olacak. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek. Tüm oturumlar için ücret 50'şer lira olarak açıklandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. İşte o detaylar...



Geçen yılki sınavda uygulanan ve birçok tartışmaya neden olan ‘15 dakika kuralı’ bu yıl da olacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan; öğleden sonra oturumunda ise 15.30’dan sonra sınav binasına, cevaplama süresi başladıktan sonra salona alınmayacak.



Üniversite sınavına katılacak olan adaylar için daha önce YGS ve LYS adıyla iki aşamada yapılan üniversite sınavları YKS adıyla tek aşamada gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 1 Mart'ta başladı. Üniversiteye geçiş için yeni sınav sistemi olan YKS başvuruları 21 Mart'ta sona erecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. YKS başvurularını yapan adaylar, başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. İşte 2018 YKS başvuru kılavuzu ile sınava başvuru hakkında merak edilen soruların yanıtı...



Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavı. Bu sınav ile YGS&LYS sisteminin 4 aya yayılan sınav takvimi 1 haftaya indirildi. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hakkındaki tüm detaylar için kılavuzun yanı sıra sıkça sorulan sorular sayfası hazırlandı. Üniversite adayları, ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden soru işaretlerine yanıt bulabiliyorlar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara yönelik bilgilendirici kısa videolar yayınlandı.



ÖSYM'nin internet sitesinden, 2018-YKS ile ilgili bilgilerin yer aldığı 24 video adayların dikkatine sunuldu. Videoların işitme engelli adaylara yönelik işaret dilinde de yayınlanması dikkati çekti.



Sınav ile ilgili yeni videoların hazırlanıp adaylarla paylaşılacağı öğrenildi.



ÖSYM tarafından YKS kılavuzunun ardından adaylara yardımcı olmak üzere "sıkça sorulan sorular ve cevapları" yayımlanmıştı.



YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



YKS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 1 Mart'ta alınmaya başladı. 21 Mart'ta sona erecek olan YKS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. yrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.



İnternet üzerinden başvurularını yapan adaylar, başvuru ücretini ilgili bankalara yatırarak başvurularını tamamlayacak.



YKS, 3 oturumlu olacak. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek. Tüm oturumlar için ücret 50'şer lira olarak açıklandı.



Sınavdan 15 dakika önce binalara alım durdurulacak



TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 24 Haziran 2018 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra da sınav salonlarına alınmayacaklar.



Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş başvuru merkezlerinden yapacaklar.



1. Oturum (TYT)



Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018



Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018



Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018



TYT Türkçe Konuları:



Sözcük anlamı

Deyim ve atasözü

Cümle anlamı

Söz yorumu

Cümle yorumu

Paragrafta anlatım teknikleri

Paragrafta konu ve temel düşünce

Paragrafta yapı

Ses bilgisi

Yazım kuralları

Sözcük türleri

Fiiller

Cümle türleri

Cümlenin ögeleri

Anlatım bozukluğu

Sözcük yapısı

Noktalama işaretleri

Sözcük grubu

Paragrafta yardımcı düşünce





2.Oturum



Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018



Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018



Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018



YKS Yabancı Dil Oturumu



Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018



Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018



Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018



DGS – Dikey Geçiş Sınavı



Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018



Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018



Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Sadece TYT ’ye girecek adaylar 50,00 TL (Adayların TYT’ye girmesi zorunludur.),



TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,



TYT, AYT ve YDT’ nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklar.







YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?



2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.



* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )



* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı



* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



2018 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.



TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.



AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.



YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.



YKS Konu Dağılımı



YKS ve TYT; Yeni Üniversite Sınav Sistemi YKS ve TYT E-DevletYKS’de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Fen ve 40 Sosyal sorusu olacak. Topla 160 soru için ÖSYM sınav süresini ise 180 dakika olarak belirledi. YKS’de Türk dili ve edebiyatı, tarih-1 ve coğrafya-1 konuları ile birlikte sorulacak.



Ayrıca Sosyal bilimler – 2 konuları da tarih -2, coğrafya-2, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi konularını içeriğinden oluşacak. Bununla birlikte 40 matematik ve 40 fen bilimlerinden oluşacak.



Türk dili ve edebiyatından 24 soru, coğrafyadan 6 ve tarihten 10 soru olmak üzere 40 soru olacak. Sosyal bilimler-2’de coğrafyadan 11 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinde 6, felsefede 12, tarihten ise 11 soru olmak üzere 40 soru olacak. Fen bilimlerinde ise, biyolojide 13, fizikte 14, kimyada 13 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.



24 Haziran 2018 Pazar günü ise dil sınavı gerçekleştirilecek. Toplam 80 sorunun sorulacağı bu sınavda dil bölümünü tercih edecek adaylar girebilecek. Sınav süresi ise 120 dakika olarak belirlendi.



YKS BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ DETAYLAR



1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilirler?



Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya

bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.



2. YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?



Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.



3. YKS Kılavuzunda, YÖK’ün sınava ilişkin daha önce duyurduğu hususlarda değişiklik var mı?YKS Kılavuzu, YÖK’ün sınava ilişkin kararları doğrultusunda hazırlanmış olup değişiklik yapılmamıştır.



4. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM SınavKoordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.



5. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?



Başvuru merkezlerinin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-YKS:Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.







6. Bir başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?



Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.



7. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?



Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2018-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir.



8. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?



YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



9. Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?



YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılır.



10. Sınav ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?



Sınav ücreti ödeme için son gün 22 Mart 2018 tarihidir.



11. 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?



1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihinde) 2018-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten

sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.



YKS ÖDEMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?



YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); *ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)



ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?



Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.



TYT'DE BARAJ PUANI KAÇ?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YKS) her bir testin puan türlerine olan etkisi önceki gün açıklandı. Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinde testlerin ağırlıkları ve katkısı netlik kazandı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) alınan puanların üniversitelere yerleştirmeye katkısı yüzde 40, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) alınan puanlar ise yüzde 60 olacak. Bu noktada adayların en çok merak ettiği konu hedefledikleri programlar için ne kadar net çıkarmaları gerektiği. YKS bu yıl ilk kez uygulanacağı için adayların geçmişe dönük referans alabileceği bir kaynak yok. Özellikle başarı sıralaması koşulu olan tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi bölümler için adaylar sınavda ne kadar doğru çıkarmaları gerektiğini bilmiyor. Bu konuda ilk çalışmayı Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal SABAH için hazırladı. İşte gözde bölümler için adayların ders ders çıkarması gereken yaklaşık netler:



TIP: 40 bin barajı için TYT'de Türkçe'den en az 30, sosyal bilimlerden 15, temel matematikten 35, fen bilimlerinden 16 net. AYT'de ise matematikten 35, fen bilimlerinden ise 28 net gerekiyor. Vakıf üniversiteleri için bu netlerin sayısı daha az.



HUKUK: TYT'de Türkçe'den 35, temel matematik 20, sosyal bilimlerden 15. AYT'de ise matematikten en az 25 net gerekli. Edebiyat-sosyal bilimler-1 testinden de en az 35 net çıkarmak devlet üniversitelerinde bir hukuk programına yerleşmek için yeterli.



MÜHENDİSLİK: 240 bin barajı uygulanan mühendislik fakülteleri için TYT'de Türkçe'den 15, temel matematikten 20, fen bilimlerinden 15 net. AYT'de ise matematikten 15, fen bilimleri testinden ise 14 net çıkarmak gerekiyor.

MİMARLIK: 200 bin barajı için TYT'de Türkçe'den 15, temel matematikten 20 fen bilimlerinden de 12 net. AYT'de de matematikten 20 fen bilimlerinden ise 15 net çıkarmak yeterli.

ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?



Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.



TYT'DE BARAJ PUANI KAÇ?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.