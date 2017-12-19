ÖSYM son dakika YKS TYT sınav soru örnekleri başvuru ücreti Üniversite giriş sınavı ne zaman

YKS ücreti ne kadar olacak? 2018 TYT YKS sınavı ne zaman? YKS TYT üniversite giriş sınavında hangi derste kaç soru sorulacak? YKS TYT soru örnekleri neler? soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından açıklandı. İlk kez bu yıl uygulanacak olan YKS sınavının başvurusu ise mart ayı içerisinde yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için katılım sağlayacak olan adaylar, iki oturum için toplam 100 lira ödeyecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücretini belirledi. Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira oldu. İşte YKS TYT ile ilgili merak edilenler..



YKS sınav ücretleri belli oldu! Önce TEOG ardından YGS-LYS kaldırıldı. Bununla beraber bu sene 2 milyondan fazla adayın girmeye hazırlandığı üniversieye giriş sisteminin ne gibi yenilikler barındıracağı merak ediliyordu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, anlatmıştı. Yeni üniversiteye giriş sistemine ilişkin yapılan açıklama ile 18 puan türünde azaltmaya gidilen puan türleri 4'e indirildi. Türkçe ve matematik sınavları merkezde olacak. Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gerekiyor. Yeni sınav sisteminin adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olacak.



Geçen yıl, bir üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS'de dil hariç dört oturum için 220 lira ödemesi gerekiyordu. ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek. YKS ve ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT) başvurusu 1-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.





TYT SINAVI NE ZAMAN? HANGİ DERSTE KAÇ SORU SORULACAK?



2018 TYT Sınavı, saat 10:00'da başlayıp sınav toplam 135 dakika sürecek. Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler;Coğrafya:(5 soru),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:(5 soru),Felsefe:(5 soru),Tarih: (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Biyoloji(6 soru),Fizik(7 soru),Kimya(7 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRLERİ AÇIKLANDI



YÖK, YKS ile sıkça sorulan soruları güncelledi. Yeni bilgilere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat gören adaylar TYT sınavında ilave Felsefe, 2’nci oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak. YGS-LYS sistemindeki gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında olacak. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecek. YÖK, lisans programlarının puan türlerini de paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sıkça sorular soruları yeniledi. Buna göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat gören adaylar TYT sınavında ilave Felsefe, ikinci oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını yanıtlayacak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını yanıtlamayacak. Puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacak. YÖK ayrıca lisans programları puan türü tablosuna da yayınladı.



YKS'DE ADAYLAR SINAV BAŞLADIKTAN NE KADAR SÜRE SONRA SINAV SALONUNDAN AYRILABİLECEK?



Adayların sınav salonundan ayrılışıyla ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirlenecek. Bununla ilgili bilgiler Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında açıklanacak.



ÖZEL YETENEĞE TYT İLE BAŞVURU İMKÂNI



Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecek. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının da en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.







TYT İLE YGS PUAN TÜRLERİ KARŞILAŞTIRILDIĞINDA NASIL BİR FARKLILIK VAR?



YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6). TYT’de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacak. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı).



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlendi. Sınavın birinci oturumu (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumu 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Yabancı Dil oturumu ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılacak.



YKS NEDEN DEĞİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Öğrencileri özel ders ve sınav cenderesinden kurtarın, hiçbir öğrenci mağdur olmasın’ talimatlarının ardından eğitimde köklü değişikler oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise üniversiteye giriş sisteminde YGS ve LYS’yi kaldırarak yerine YKS sınavını getirdi. Yeni sistem birçok kolaylık sağlıyor...



YKS NEDİR?



Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.







YKS NASIL YAPILACAK?



Adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.



YENİ ÜNİVERSİTE SINAVI SİSTEMİ NASIL OLACAK?



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı.Üniversiteye girişte yeni sistemi açıklarken, her puan türünde Türkçe ve matematiğin katkısı olacağını söyleyen Saraç, sınavı bir hafta sonunda tamalanacağını dile getirdi.



YÖk Başkanı Saraç, bu sene uyulanacak ve yeni adı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan yeni üniversiteye giriş sisteminini ayrıntılarını açıkladı. 2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylar iki ayrı oturuma katılacaktır. İlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanmaktadır.



Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir.



Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil yine bilgisi esas alınacaktır. İkinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacak. Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecektir.