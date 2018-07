YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır YKS 2018 tercih robotu TYT AYT puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi

YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? YKS 2018 tercih robotu üniversite YEP yüzdelik dilimi taban ve tavan puanları kaç? YKS 2018 tercih robotu kaç puanla nereye yerleşirim? YKS TYT AYT tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi açıklandı mı? YKS TYT AYT 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim? YKS 200 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS puan türlerine göre öğrenci alan bölümler hangileri? YKS sonuçları dün açıklandı. YKS puanıyla üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS tercih robotları üzerinden YKS puanına göre girebilecekleri bölümleri öğrenmek istiyorlar. YKS puanıyla üniversitye girmek isteyenler için hem YKS tercih robotu 2018 linki hem de YKS puanıyla öğrenci alan bölümler (180-200-220-250 puanla girilen üniversiteler) listesi araştırılan konular arasında. YKS puanıyla öğrenci alan bölümlerin tam listesinden önce öğrencilerin YKS puan türleri hakkında doğru bilgilere ulaşmaları gerekiyor. ÖSYM YKS sonuçlarını hesaplamak için 6 çeşit puan türü kullanılacak. Milyonlarca kişinin beklediği 2018 YKS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar ÖSYM’nin internet sayfasından sonuçlarına ulaşabilir. İşte YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi







YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.



a)Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.



b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.



c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.



d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.



e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.







YKS BÖLÜM TABAN VE TAVAN PUANLARI



YKS puanıyla öğrenci alan bölümlerin tam listesinden önce öğrencilerin YKS puan türleri hakkında doğru bilgilere ulaşmaları gerekiyor. ÖSYM YKS sonuçlarını hesaplamak için 6 çeşit puan türü kullanılacak.



TERCİHLER NE ZAMAN?



Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte tüm aday öğrenciler için tercihlerin belirleneceği kritik süreç başladı. Üniversite ve bölüm tercihi, aynı zamanda meslek seçimini belirleyen önemli bir aşama. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden de planlandığı gibi 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Üniversite kayıtları ise 3-7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek. İsteyenler 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında e- kayıt yapabilecek.



YKS Puan Hesaplama



Eski YGS – LYS sınavının yerine gelen ve bir anda gündeme oturan yeni sınav sistemi YKS ile ilgili puan hesaplama sorunu yaşanmakta. Bunun temel nedeni ise hala netleşmiş durumların olmaması ve ilk defa yapılmasıdır. Sitemizde YKS Puan Hesaplama ile ilgili bilgi vermek istiyoruz.



Fakat aslında YKS ile eski sistem arasında aşırı bir farklılık yoktur. Daha önceki senelerde Mart ayında YGS ve haziran ayında LYS yapılıyordu. Bu sene ise iki sınavın tek bir güne çekildiğini düşünmeniz işleri kolaylaştıracaktır. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumunun ismi TYT (Temel Yeterlilik Testi), ikinci oturumunun ismi ise AYT (Alan Yeterlilik Testi) olarak tanımlandı. YGS – TYT ve LYS – AYT benzeşmesini yapmamız doğru olacaktır.



İlk oturumda daha temel konuların işlendiği ve yine tüm müfredattan sorumlu olacağınız bir sınav sizi bekliyor. İkinci oturumda ise alanınız ile ilgili sorular karşınıza gelecektir. AYT’nin geçerli sayılabilmesi için ilk oturumunda belirli bir puanı yakalamanız gerekmektedir.



Peki nasıl yapılacak? Bu konuda ÖSYM tarafından yayınlanan yönergeleri takip etmek yeterli olacaktır. Hepsi için belirli bir katsayının yazıldığını görüyoruz. Bu katsayılar üzerinden ise sistemimiz oluşturularak size en doğru puan sonucunu verecektir. Ayrıca diploma notunuza göre Ham ve Yerleştirme puanı olarak iki farklı şekilde sonuç çıkmaktadır. Böylece YKS sınavı puanı hesaplama için veya direkt sınav sonucunuzun ardından ne kadar bir puan aldığınızı ve tercih robotumuzdan yararlanabilirsiniz.



YKS 2018 tercih robotu 200-250 puanla hangi bölüme girebilirim?



YKS 1 Puanıyla öğrenci alan bölümler: Aktüerya Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Basım Teknolojileri YKS – 1, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 1, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Güverte Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü Taban Puanları YKS – 1



YKS – 2 puanıyla öğrenci alan bölümler: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Ebelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Hemşirelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Odyoloji Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları YKS – 2



YKS – 3 puanıyla öğrenci alan bölümler: Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 3



YKS – 4 puanıyla öğrenci alan bölümler: Dünya Dinleri Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YKS – 4, İslami ve Dini İlimler Fakültesi Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS– 4, Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4



YKS – 5 puanıyla öğrenci alan bölümler: Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları YKS– 5, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Rekreasyon Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Seyahat – Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Spor Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS– 5



YKS – 6 puanıyla öğrenci alan bölümler:, Bankacılık – Finansman – Sigortacılık Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Gümrük İşletme Bölümü Taban Puanları YKS – 6, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Yönetim YKS– 6, Pazarlama Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Yönetimi Bölümleri YKS – 6, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme YKS– 6, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 6







ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısaca ÖSYM, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur.



Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlanarak" Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.



ÖSYM'nin görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 10. Maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bağlı bir kuruluştur.



Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ön lisans programları için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.



Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için

uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1

kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.