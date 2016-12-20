Halk otobüs şoförüne yolcularından doğum günü sürprizi
Sosyal Medya’da hızla yayılan bir paylaşım okuyanların yüzlerini güldürdü. Bir halk otobüs şoförü ile yolcuları arasındaki sıcak diyalog, yolcuların şoförün doğum gününü kutladığı fotoğrafları sosyal medyada paylaşmalarıyla hızla yayıldı.
Adının Hikmet Yılmaz olduğu belirtilen ve Yeditepe Üniversitesi - Taksim 256 hattında çalışan bir halk otobüs şoförünün yolcularıyla samimi ilişkisi sosyal medyada günün konusu oldu.
Hikmet Yılmaz, durağa gelmeden önce soğukta beklemesinler diye, yolcularını bizzat arıyor. Yolcular ile trafik ve yol bilgilerini paylaştığı birde Whatsapp grupları var.
Şoförler ile yolcuların şiddet içeren görüntüleri sık sık medyaya yansırken bu samimi fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi.
Kaynak:Ülke
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