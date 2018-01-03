Yok böyle sahtecilik! Yenisini almak için polise götürünce
Erzurum'un Horasan ilçesinde sahte sürücü belgesini emniyette yenilemek isteyen şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Horasan'da yaşayan N.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'ne giderek sahte olan sürücü belgesinin yenisini almak istedi.
Sürücü belgesini kontrol eden polis memurunun ehliyetin sahte olduğunu anlaması üzerine N.Ş. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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