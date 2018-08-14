YÖK bursu başvuruları ne zaman başlıyor? 2018 YÖK başarı bursları ne kadar kimler başvuru yapabilir? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen başarı bursları hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. YÖK tarafından belirlenen 47 bölümde eğitim hayatına devam eden öğrenciler, YÖK Başarı Burslarına dair başvuru şartları ve diğer detayları öğrenmek istiyor. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, 47 lisans programında eğitim hayatına devam eden başarılı öğrencilere burs verileceğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından çok sayıda üniversite öğrencisi, YÖK Başarı Bursları hakkında merak ettikleri detayları araştırmaya başladı. İşte, YÖK Başarı Burslarına dair merak edilen detaylar...

YÖK tarafından yapılan açıklamada, bursun Temel Bilimler Programlarında; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine, Ziraat Programlarında bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tohum bilimi ve teknolojisi, ziraat mühendisliği ve zootekni bölümlerine verileceği aktarıldı.



Orman Programlarında ise bursun orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümlerine verileceği ifade edildi.

Su Ürünleri Programlarında da balıkçılık teknolojisi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği bölümlerine, Yer Bilimleri Programlarında ise jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, yer bilimleri mühendisliği bölümlerine, veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri ve teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren bölümlere verileceği kaydedildi.





2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 lira burs desteği sağlanacağı aktarıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI



Lisans öğrencilerine ilişkin başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.



a) T.C. vatandaşı olmak.



b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.



c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.



ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.



d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.