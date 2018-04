YÖKDİL 2018 sınav sonuçları sorgula YÖKDİL sınav sonucu öğrenme ekranı yokdil.yok.gov.tr

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir? YÖKDİL sınav sonuçları itiraz süresi ne kadar itiraz işlemi nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. YÖKDİL sınavının ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihi araştırmaları hız kazandı. Ankara ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle yapılan YÖKDİL sınavının sonucu için geri sayım sürüyor. YÖKDİL 2018 sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenen sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde 17 Mart tarihine yapıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuç duyurusu "yokdil.yok.gov.tr" ve 'https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/' adresi üzerinden yapılıyor. Sınava giren adaylar, sonuç umuduyla sık sık resmi sayfayı ziyaret ediyor. YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İlk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda gerçekleşen YÖKDİL 2018 yılında yapılan sınav sonuçları ile ilgili yapılan son açıklama...



YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI





YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YÖKDİL'in sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında belli olması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek.





YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI



YÖKDİL DENKLİKTE KULLANILABİLECEK



Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 19 Nisan 2017'de yürütme kurulu toplantısında aldığı karara göre, denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililer YÖKDİL’i de eşdeğer sınav olarak gösterebilecek. YÖK’ün yeni düzenlemeyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. 1 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının YÖKDİL Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alınmıştı. 19 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililerden YÖKDİL sınavının da eşdeğer sınav olarak kullanılmasına karar verildi.”



YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?



Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.



YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.



Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.









YÖKDİL SINAVI NEDİR?



YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.



YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınava dair genel bilgililer



Geçen sene 75 lira olan sınav ücretleri 2018 yılı için 10 lira zam yapıldı. Sınav ücretleri bu sene 85 Türk Lirası olarak açıklandı. Ücreti ödemeyenler için üniversiteden açıklama geldi: Sınav giriş belgesi alamaz…



Sınav Başvurulardan bir ay sonra 17 Mart 2018 tarihinde, Cumartesi günü, saat 14:00’te yapıldı. Sınavda toplam 80 soru soruldu. Sınav süresi 180 dakika olarak açıklanırken, sınavda açık uçlu soru sorulmadı. Sınava girecek olanlar için dört yabancı dilden sınav yapıldı: İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça...



Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.



Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.







YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?



Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.





YÖKDİL SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



