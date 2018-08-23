Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yol kenarındaki köpeği odunla yaralayan vatandaşa büyük tepki

Ordu'da yol kenarında duran köpeği odunla vurarak yaralayan vatandaşa büyük tepki.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Çatalpınar ilçesinde bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında duran bir köpeğe, aynı yoldan geçmekte olan bir şahıs arkasına sakladığı odunla yaklaşarak hızla vurmaya başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında köpeği odunla kovalayan vatandaş tepkilere yol açtı.


Valilikten açıklama

Konuyla ilgili olarak Ordu Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Çatalpınar ilçemizde bir şahsın köpeğe sopa ile vurarak yaraladığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Valimiz Sayın Seddar Yavuz, olaya sebebiyet veren şahsın yakalanması ve hakkında gerekli işlemin yapılması için ilgililere talimat vermiştir. Talimat üzerine, Çatalpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler derhal yapılmış olup, görüntüdeki şahsın kimlik bilgilerine ulaşılmıştır. Şahıs hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA