Yola dökülen betonun temizlenmemesi üzerine 9 bin TL ceza kesti

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenimahalle'de bir inşaat alanına giden beton mikserinden yolun 7 farklı yerine beton döküldüğünü belirledi. Firmadan yola dökülen betonu temizlemesi istenildi.

Uyarılara rağmen yola dökülen betonun temizlenmemesi üzerine firmaya 9 bin TL ceza kesildi. Zabıta yetkilileri, bir inşaat firmasının beton mikserinin mahallede 7 farklı noktaya beton döktüğünün tespit edildiğini belirterek, "Çevre kirliliğine neden olan firmaya yolu temizlemesi konusunda uyarıda bulunduk. Buna rağmen uyarıyı dikkate almayan firma hakkında Kabahatler Kanunu'na istinaden yasal işlem yapıldı" dedi.