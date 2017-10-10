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Yola fırlayan engelli oğlunu kurtarmak isterken can verdi

Çanakkale'de zihinsel engelli oğlunun yola fırladığını gören baba oğlunu kurtarırken kendisi arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun 6’ncı kilometresinde gerçekleşti. İddiaya göre, Kepez beldesinde yolun karşısına geçmek için bekleyen 82 yaşındaki Ceylan Kırat, yanında bulunan 40 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Erdem Kırat'ın bir anda yola fırladığını fark etti.
 
Oğlunu ana yol üzerinden yol kenarından çekmek isteyen baba Kırat, oğlunu kurtarırken kendisi İzmir yönünden Çanakkale istikametine gelen O.D. idaresindeki 17 DE 009 plakalı aracın kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Kazanın ardından yolda seyreden diğer araç sürücüleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri başka bir kazaya sebep olunmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araç sürücüsü O.D. Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
 
  Kaza yerine gelen savcı tarafından gerekli incelemenin yapılmasının ardından Ceylan Kırat'ın cansız bedeni Kepez Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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