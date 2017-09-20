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Yolcu otobüsü menfeze düştü: 13 yaralı

Uşak'ta şehirlerarası bir otobüsün yoldan çıkarak menfeze düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak'ın Banaz ilçesi Paşacık köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İzmir'e 24 yolcusu ve 3 otobüs mürettebatı ile seyir halinde olan Mehmet Salman idaresindeki 74 AG 499 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki menfeze sürüklendi.
 
Olay sonucunda 12 yolcu ve 1 otobüs şoförü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulansla Banaz ve Uşak'taki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yolcuların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
 

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