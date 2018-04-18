Yolcu otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, araçta uyurken yakalandı

Tepebaşı merkez ilçesindeki alışveriş merkezinin otoparkından bir yolcu otobüsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, söz konusu aracın Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Paşakadın mevkisinde park halinde olduğunu belirledi.

Aracı kontrol eden jandarma ekipleri, bagajda uyuyan şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri, şüphelinin İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören yüzde 70 zihinsel engelli Tayfur S, olduğunu belirledi.

Tayfur S'nin önceki gün de Bursa'da bir servis otobüsü ile otomobili kaçırıp bir süre kullandığı ve araçta uyurken yakalandığı, şikayetçi olmayınca da serbest bırakıldığı tespit edildi.

Otobüs sahibine teslim edilirken, Tayfur S. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.