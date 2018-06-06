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Yolcunun almadığı valizden piton, akrep, kaplumbağa gibi 9 çeşit hayvan çıktı

İstanbul’da sahibi tarafından alınmayan valizden, aralarında pitonun da bulunduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

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Vietnam’dan gelerek, İstanbul aktarmalı Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcu, uçaktan indikten sonra valizini teslim almadı.
 
Rus yetkililer, valizi, sahipsiz olduğu gerekçesiyle aktarmanın yapıldığı Atatürk Havalimanı'na yolladı. Gümrükte X-Ray’den geçirilerek kontrol edilen valizde eşyalara sarılmış halde aralarında Burma pitonu, Albina ormanı kertenkelesi, Vietnam kurbağası, kaplumbağa ve akrep gibi 9 değişik türde canlı tespit edildi.
 
Gümrük ekipleri valizden çıkan canlı hayvanları İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
(YeniŞafak)

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