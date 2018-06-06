Yolcunun almadığı valizden piton, akrep, kaplumbağa gibi 9 çeşit hayvan çıktı
İstanbul’da sahibi tarafından alınmayan valizden, aralarında pitonun da bulunduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.
Vietnam’dan gelerek, İstanbul aktarmalı Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcu, uçaktan indikten sonra valizini teslim almadı.
Rus yetkililer, valizi, sahipsiz olduğu gerekçesiyle aktarmanın yapıldığı Atatürk Havalimanı'na yolladı. Gümrükte X-Ray’den geçirilerek kontrol edilen valizde eşyalara sarılmış halde aralarında Burma pitonu, Albina ormanı kertenkelesi, Vietnam kurbağası, kaplumbağa ve akrep gibi 9 değişik türde canlı tespit edildi.
Gümrük ekipleri valizden çıkan canlı hayvanları İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
(YeniŞafak)
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