Yolcunun üzerine otobüsü süren şoför hakkında yasal işlem başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve bir yolcunun üzerine otobüsü süren şoför hakkında yasal işlem başlatıldı.
- İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "23 Mart 2018 tarihinde 367 numaralı Dikimevi hattında saat 18.45’te meydana gelen olayda, EGO şoförü S.M.B.’nin yolcuları duraktan aldığı sırada aracın önüne geçen bir başka yolcunun üzerine otobüsü sürmesi büyük bir hatadır. EGO Genel Müdürlüğü olarak otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
EGO şoförünün otobüsü yolcunun üstüne sürmesi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmış, konu ile ilgili inceleme başlatılmıştı.
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