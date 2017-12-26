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Yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı

Kastamonu’da buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.

  • İHA
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Kastamonu’da buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü Gökçeçat Mevkiinde Ramazan Gültekin idaresindeki 11 RA 526 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Taklalar atan otomobilde sürücü Ramazan Gültekin ile araçta bulunan Melek Gültekin, Arif A. ve Ömer A. araç içerisinde sıkıştı.

Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri ile jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ramazan Gültekin, Melek Gültekin, Arif A. ve Ömer A. Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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