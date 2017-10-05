Yozgat Bozok Üniversitesi 7 liraya 100 kilometre giden elektrikli araç üretti

Saatte 65 kilometre hız yapabilen araç, tam şarj edildiğinde ortalama 250 kilometre yol alabiliyor. Araç 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor. Aracın diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği ise yarı otomatik şanzımana ve 500 kilo ağırlığında yük taşıma özelliğine sahip olması. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren '3M Elektro Topluluğu' Başkanı Özgür Yılmaz, yük taşıma özelliğine sahip elektrikli aracı 10 kişilik ekiple 3 ayda tamamladıklarını belirterek, "Aracın diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği yük taşıyabilmesi ve dört ileri bir geri yarı otomatik şanzımanı olması. Araç 8 saatte şarj oluyor. Bir batarya ile 250 kilometre yol yapabiliyor. 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor. Araç, saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Şu an piyasada bulunan araçlardan hiçbir farkı yok. Ön tekerlekler disk, arka tekerlekler kampana ve elektrikle çalışıyor" dedi.

Aracın motor sürüş ve kontrol sistemini kendileri tasarlayıp ürettiklerine dikkat çeken Yılmaz, "Aracın dış kalıbı bize ait, sadece şanzımanı hazır olarak kullandık. Araç şanzımanlı olduğu için yük taşırken yokuşlarda hiçbir problem çıkartmıyor. Yaklaşık 500 kilo yük taşıyabiliyor. Bundan sonraki hedefimiz kendimizi geliştirmek. Araç üzerine koyduğumuz motorları, sürücüleri tekrar tasarlayıp daha verimli, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun mesafe kat edebilen ve daha ekonomik şekilde araç üretmek" diye konuştu.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ndeki öğrencilerin kendi alanlarında daha öğrencilik yıllarından başlayarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, "Bu noktada biz de özellikle üniversitemiz bünyesindeki Teknopark Kuluçka Merkezi'nde öğrencilerimize imkan tanıyor ve ileride yapacakları çalışmaları öğrencilik yıllarında Teknopark'taki bürolarında hazırlamalarına imkan sağlıyoruz. 3M Elektro grubu da bu kapsamda elektrikli araç üretti. Bu, ileriye doğru geliştirildiğinde ekonomiye ciddi katkısı olacak bir çalışma. Bu tür faaliyetler geleceğe dönük önemli çalışmalar olacaktır. Üniversiteler, geleceğe bakışı olan, perspektifi olan kurumlardır. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz üniversite öğrencileri gelecekte ülkelerin ve toplumun ihtiyacı olacak çalışmaları şimdiden yapmaya gayret ediyor. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin yaptıkları bu tür çalışmaları destekliyoruz" dedi.