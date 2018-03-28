YSK 2018 memur alımı başvuru sonuçları YSK personel alımı sözlü sınav tarihi

YSK 2018 memur alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı YSK memur atamaları nasıl olacak? YSK sözlü sınav nasıl yapılacak? ayrıntılar haberimizde. YSK personel alımı başvuru sonuçları,kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı. Mühendis, İstastikçi, Programcı gibi birçok alanda gerçekleştirilen YSK personel alımı, sonuçları ile adayların gündeminde yer aldı. 2018 YSK memur alımı başvuru sonuçları için araştırmalar sona erdi. Birçok vatandaşın başvuruda bulunduğu YSK memur alımı kapsamında atamalar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, teknisyen, bilgisayar işletmeni, VHKİ, arşiv memuru, sekreter, bekçi, şoför, hizmetli, dağıtıcı, teknisyen ve zabıt katibi kadrolarına yapılacak.







BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YSK personel alımı başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, o açıklamaya yönelik kurumun verdiği bilgiler;



"Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı kadrolarına personel alımına ilişkin yapılan ilan üzerine, başvuruda bulunanlardan ilanda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, KPSS puanına göre ilan edilen her bir unvan adedinin beş katı aday arasına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi (Link olarak soyadı alfabetik sırada, taban ve tavan puanlar ile birlikte) aşağıda yer almıştır.







Zabıt katibi kadrosu için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.), Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi unvanlı kadro için ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçeleri ve 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile isimleri karşısında belirtilen gün ve saatte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 12 Kızılay/ANKARA adresinde hazır bulunmaları, gerekmektedir.



Zabıt Katibi kadrosu haricindeki diğer kadrolar için sözlü sınav tarihi ve saati ileri bir tarihte Başkanlık kurumsal internet sitemizden ilan edilecektir."



SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.



- Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.



- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.



- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.



- Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.



- Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.



- Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.



- Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.



- Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.



- Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.



- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)



- Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.



- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.



- Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.



- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.



- Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.