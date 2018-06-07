YSK seçmen sorgulama ekranı e Devlet nerede oy kullanacağım

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanılacak sandıklar belirlendi. YSK seçmen sorgulama sayfası kullanıcıların erişimine açıldı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama ekranı "Nerede oy kullanacağım? ve Seçimde görevli olan çalışanların alacakları ücret ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arayan seçmenler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında. Seçime sayılı günler kaldı. Seçimde görevli olarak çalışanların alacakları ücretler de belli oldu. Anayasa değişikliğine ilişkin 24 Haziran'da yapılacak seçimde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağına ilişkin liste erişime sunuldu. YSK 2018 internet sitesine giren vatandaşlar, kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını görebilecek. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, seçmenler tarafından araştırılıyor. YSK tarafından gönderilen seçmen kağıtlarının yanı sıra seçmenler YSK'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden kimlik bilgilerini girdikten sonra nerede oy kullanacaklarını öğrenebilir. İşte YSK’nın seçmen bilgisi sorgulama hizmetine dair detaylar



YSK SEÇMEN SORGULAMA - NEREDE OY KULLANACAĞIM?



Seçmenler, hem YSK hem de e Devlet sistemi üzerinden kendilerinden istenilen bilgileri girerek, oy kullanacakları kurumu görüntüleyebiliyor. Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz. "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.





İŞTE SEÇİMDE GÖREVLİ OLANLARIN ÜCRET VE ÖDEME TARİHLERİ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler şu şekilde:-Başkan ve Üyeler 217,00-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00-Şoför ve Hizmetliler 93,00-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00- Askı Yeri Görevlileri 88,00- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00- Başkan 102,00- Üye 93,00BİNA SORUMLULARI 102,00Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak.Ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.YSK, seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor.Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.Seçmenler, YSK'nın internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.Seçmen Sorgulama Mobil UygulamasıBu uygulama ile;Yurt içinde ikamet ediyorsanız;Seçmem kaydınızı sorgulayabilir, aynı hanede ve aynı binada oturan seçmenleri görüntüleyebilirsiniz. Sandık atamalarından sonra nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.Yurt dışında ikamet ediyorsanızYurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulayabilir; dış temsilciliklerdeki oy kullanma tarih aralığı ve oy kullanacak yer bilgileri ile oy kullanılacak gümrük kapılarını öğrenebilirsiniz.Uygulamamızı mobil cihaz veya tabletinizin uyumlu olduğu işletim sistemi bağlantısına tıklayarak indirebilir ve hizmetimizden yararlanabilirsiniz.“Nerede Oy Kullanacağım” hakkında merak edilenler24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacağınız sandıklar bellirlendi.Yurt içinde ikamet ediyorsanız;Seçmen Sorgulama uygulamasının "Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, Seçmen Bilgi Kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz.Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00Yurt dışında ikamet ediyorsanızSeçmen Sorgulama uygulamasının "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte,7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz.Oy kullanma saatleri:Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00Gümrük Kapılarında: 24 Saat(24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)