Yük taşıyan at yorgunluğa dayanamayıp bayıldı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yük taşıyan bir at yorgunluğa dayanamayınca bayılarak yere yığıldı. Atın sahibi ise bu sırada olayı görüntüleyen gazetecilere hakaret edip saldırarak görüntü almalarını engelledi.