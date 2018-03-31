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Yük taşıyan at yorgunluğa dayanamayıp bayıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yük taşıyan bir at yorgunluğa dayanamayınca bayılarak yere yığıldı. Atın sahibi ise bu sırada olayı görüntüleyen gazetecilere hakaret edip saldırarak görüntü almalarını engelledi.

  • İHA
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Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki şehitler anıtı önünde meydana geldi.
 
Arkasına araba bağlanarak yük taşıtılan bir at yorgunluğa dayanamayınca bayılarak yolun ortasına yığıldı. Çevredeki vatandaşlar atı ayıltıp ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf etti.
 
Bu sırada olayın görüntülendiğini fark eden atın sahibi, çekim yapan gazetecilere  hakaret edip kameraya saldırarak görüntü almalarını engelledi.
 
Uzun uğraşlar sonucunda kendisine gelen at ayağa kaldırılarak yük taşımaya devam etti.

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