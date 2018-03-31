Yük taşıyan at yorgunluğa dayanamayıp bayıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yük taşıyan bir at yorgunluğa dayanamayınca bayılarak yere yığıldı. Atın sahibi ise bu sırada olayı görüntüleyen gazetecilere hakaret edip saldırarak görüntü almalarını engelledi.
- İHA
Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki şehitler anıtı önünde meydana geldi.
Arkasına araba bağlanarak yük taşıtılan bir at yorgunluğa dayanamayınca bayılarak yolun ortasına yığıldı. Çevredeki vatandaşlar atı ayıltıp ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf etti.
Bu sırada olayın görüntülendiğini fark eden atın sahibi, çekim yapan gazetecilere hakaret edip kameraya saldırarak görüntü almalarını engelledi.
Uzun uğraşlar sonucunda kendisine gelen at ayağa kaldırılarak yük taşımaya devam etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.