Yurt geneli kar yağışı nasıl Meteoroloji İstanbul Ankara kar ne zaman yağacak

İstanbul Ankara Edirne Bursa kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı mı? sorusu merak edilirken Meteoroloji son dakika haberlerine göre, Erzurum Ardahan Kars Hakkari ve Van illerinde yoğun kar yağışı etkisi gittikçe artıyor. Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ve bir çok ilde yağış bekleniyor. İstanbul Ankara ve çevresinde yaşanan hafta sonu sonbaharı andıran yeni haftayla birlikte kar yağışının etkisini göstereceği bekleniyor. Güneşli havanın yaşandığı, zaman zaman yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul Ankara Edirne Bursa, kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının sonuna denk gelen yarıyıl tatilinde beyaz örtüye bürüneceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Giresun, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (1100 m ve üzeri), Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum ve Ağrı ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Köse "Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. Büyük ihtimalle İstanbul Ankara Edirne Bursa başta olmak üzere yurdun büyük bir kısmı yarıyıl tatilinde kar yağışı alacağı belirtildi. İşte Meteoroloji kar yağışı son dakika uyarıları...



Meteoroloji'den hava durumu için son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Hafta sonu sonbaharı andıran güneşli havanın yaşandığı, zaman zaman yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da, kış mevsiminin ilk yarısı olarak bilinen zemherinin sonunda kar bekleniyor. Muhabirlerin hava durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bugünden itibaren Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü dışında yurdun tamamında yağışın devam edeceğini söyledi.



İSTANBUL - İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ











Meteoroloji'den bugün için hava durumu raporu geldi. Türkiye'nin genelinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'a da kar ne zaman gelecek? sorusunun da yanıtı belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Giresun, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (1100 m ve üzeri), Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum ve Ağrı ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



RÜZGAR DURUMU



Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Mersin ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da yağışla beraber azalacağını ifade eden Köse, cumartesi günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini ve yüksek basıncın etkisi altına girileceğini anlattı.



Köse, bir hafta boyunca gündüzleri güneşli ve açık, geceleri ise ayaz sebebiyle kara yollarında buzlanma, tarımda da don tehlikesinin yaşanacağı günlerle karşılaşılacağını dile getirdi.

Kışın ilk döneminde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini, yağışlarla birlikte dönem dönem mevsim normallerinin altına indiğini belirten Köse, son 9 aylık yağış tahminine bakınca da Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin kurak geçtiğini, batı kesimlerinin ise kısmen mevsim normalleri civarında yağış aldığını söyledi.







"ZEMHERİ AYINDA HASTALIKLAR FAZLA GÖRÜLÜR"



Ahmet Köse, İstanbul'da son birkaç gündür neredeyse sonbaharı anımsatan hava koşullarının yaşandığını ifade ederek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre 2010 Ocak ayında İstanbul'da hava sıcaklığının 22,4 derece ölçüldüğünü, dolayısıyla yaşanılan ılık havaların ne ilk ne de son olacağını kaydetti.



Köse, geçmişte kış mevsiminin ikiye ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiş. Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Atalarımız zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere zemheri zürafası yakıştırmasını yapmıştır."



"BATIDA KIŞ ZEMHERİDEN SONRA GELİYOR"



Ahmet Köse, batı kesimlerde kışın zemheriden sonraki olan ikinci dönemde yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak."



METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARILAR





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, deniz üzerinde su hortumu oluşumu vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Mersin ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Hafta sonu sonbaharı andıran güneşli havanın yaşandığı, zaman zaman yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da, kış mevsiminin ilk yarısı olarak bilinen zemherinin sonunda kar bekleniyor.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bugünden itibaren Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü dışında yurdun tamamında yağışın devam edeceğini söyledi.



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da yağışla beraber azalacağını ifade eden Köse, cumartesi günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini ve yüksek basıncın etkisi altına girileceğini anlattı.



Köse, bir hafta boyunca gündüzleri güneşli ve açık, geceleri ise ayaz sebebiyle kara yollarında buzlanma, tarımda da don tehlikesinin yaşanacağı günlerle karşılaşılacağını dile getirdi.



Kışın ilk döneminde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini, yağışlarla birlikte dönem dönem mevsim normallerinin altına indiğini belirten Köse, son 9 aylık yağış tahminine bakınca da Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin kurak geçtiğini, batı kesimlerinin ise kısmen mevsim normalleri civarında yağış aldığını söyledi.



"Zemheri ayında hastalıklar fazla görülür"



Ahmet Köse, İstanbul'da son birkaç gündür neredeyse sonbaharı anımsatan hava koşullarının yaşandığını ifade ederek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre 2010 Ocak ayında İstanbul'da hava sıcaklığının 22,4 derece ölçüldüğünü, dolayısıyla yaşanılan ılık havaların ne ilk ne de son olacağını kaydetti.



Köse, geçmişte kış mevsiminin ikiye ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiş. Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Atalarımız zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere zemheri zürafası yakıştırmasını yapmıştır."



"Batıda kış zemheriden sonra geliyor"



Ahmet Köse, batı kesimlerde kışın zemheriden sonraki olan ikinci dönemde yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak."



İL İL HAVA DURUMU



MARMARA



Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu



KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu



EGE



Az bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Denizli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu



MANISA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin (1100 m ve üzeri) kar yağışlı, ilk saatlerde Burdur çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Mersin ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde doğu yönlerden çok kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Karaman ve Çankırı, gece saatlerinde Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



DÜZCE °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu



KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneybatı kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı



KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu



MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA



Sabah ve öğle saatlerinde Orta Akdeniz ile Doğu Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batısı akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0, Güney Ege'de 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı sabah saatlerinde, doğusu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı öğle saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, akşam saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.