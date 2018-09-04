Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devan edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA