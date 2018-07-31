Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2018 Yurtiçi Kargo saat kaçta açılır saat kaçta kapanır? Yurtiçi kargo çalışma saatleri nasıl merak ediliyor. Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Vatandaşlar internetten Yurtiçi kargo hafta sonu ve hafta içi saatlerini merak ediyor. Yurtiçi Kargo çalışma saatleri ve mesai saatleri, öğle arası vakitlerini ve hafta sonu açık mı değil mi? Teknoloji çağda kargo gönderimleri oldukça revaçta olduğu gözlemleniyor. Ülkemizin ilk kargo şirketi niteliğine sahip Yurtiçi Kargo’nun kuruculuğunu 1982 senesinde Arıkanlı Holding üstlenmiştir. 1997 senesinden beri Uluslararası Taşıma Birlikleri Federasyonu'nun (FIATA) da üyesi olan Yurtiçi Kargo, "Söz Verdiğimiz Gibi" sloganıyla kurumsal değerlerini oluşturmaktadır. Gerek ülkemizin seksen bir ilinde, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'in (KTTC) önde gelen kargo şirketleri arasında yer alan Yurtiçi kargo, ilk olarak Türkiye’ye ardından KKTC’ye ve 1996 senesinden beri yurt dışında müşterilerine gönderiler yapmaya başlamıştır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA/MESAİ SAATLERİ NELERDİR?

Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma/mesai saatlerinde bakıldığında; sabah saat 9:00 saatlerinde açılmaktadır. Akşam ise 18:00 saatlerinde kapanmaktadır. Öte yandan Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma/mesai saatlerinde bakıldığında; sabah saat 9:00 saatlerinde açılmaktadır. Akşam ise 16:00 saatlerine kadar müşterilerine sınırsız hizmet vermektedir. Ancak, Yurtiçi Kargo Pazar günleri kapalı olup müşterilerine hizmet sağlayamamaktadır.

YURTİÇİ KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ NELERDİR?

Yurtiçi Kargo merkez binası, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa yolu Kargo Plaza No.17-19 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde yer almaktadır.

Yurtiçi Kargo merkez şubesine 0212 365 23 65 numaralı telefon aracılığıyla ya da 0212 365 24 79 faks numarası aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezi: 444 99 99

Telefon: 0212 365 23 65

Fax: 0212 365 24 79

Web Adresi: www.yurticikargo.com

YURTİÇİ KARGO HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER...

Ülkemizin ilk kargo şirketi niteliğine sahip Yurtiçi Kargo’nun kuruculuğunu 1982 senesinde Arıkanlı Holding üstlenmiştir. 1997 senesinden beri Uluslararası Taşıma Birlikleri Federasyonu'nun (FIATA) da üyesi olan Yurtiçi Kargo, "Söz Verdiğimiz Gibi" sloganıyla kurumsal değerlerini oluşturmaktadır. Gerek ülkemizin seksen bir ilinde, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'in (KTTC) önde gelen kargo şirketleri arasında yer alan Yurtiçi kargo, ilk olarak Türkiye’ye ardından KKTC’ye ve 1996 senesinden beri yurt dışında müşterilerine gönderiler yapmaya başlamıştır. Geniş dağıtım ağı, teknolojik altyapısı, güvenilir ve hızlı hizmetiyle sektöründeki lider ve öncü rolü bulunan Yurtiçi Kargo, günümüzde 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 842 şubesi, 14.000’den fazla çalışanı ve 4191 araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyetlerini tüm hızıyla yürütmektedir. Yurtiçi Kargo, müşterilerine sunduğu kaliteli hizmetlerin sonucunda 1999 yılında TS EN ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi'ni; 2003 yılında da TS EN ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi'ni alan ilk kargo şirketi olmuştur. 2010 yılında TSE ve IQNet'ten TS EN ISO 9001:2008 Belgesini almıştır.Yurtiçi taşımacılık alanında sunduğu üstün hizmetlerin yanı sıra, uluslararası taşımacılık alanında da önemli atılımlar gerçekleştirmesiyle birlikte, 2003 senesinden beri Avrupa’nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte Yurtiçi Kargo, müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 230 noktaya, dünyanın dört bir yanına taşımaktadır.